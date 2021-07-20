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Цены на нефть 20 июля колеблются после обвала в понедельник
15:33 20.07.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник днем не показывают однозначной динамики после падения в понедельник на 6% на обострениях опасений по коронавирусу и новостях от ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.17 EEST цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,31% - до 68,83 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,39% - до 66,61 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI - дешевели на 0,15%, до 66,32 доллара. Ранее в ходе торгов котировки некоторое время снижались.
В понедельник в течение дня падение цен на нефть достигало 8%, а по итогам торгов составило 6%. Трейдеры отреагировали на новые договоренности ОПЕК+ по соглашению об ограничении добычи. Альянс в выходные договорился продлить сделку до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.
Нефтяной рынок также попал под давление коронавирусных рисков, которые в понедельник вызвали масштабную распродажу как на фондовых, так и на сырьевых биржах. Беспокойство сейчас вызывает распространение в мире более заразного штамма "дельта". Рынки опасаются, что новая волна пандемии может привести к очередному ужесточению карантинных ограничений, что ударит в том числе по спросу на нефть.
В среду трейдеры ожидают статистики по коммерческим запасам нефти в США за неделю по 16 июля. Аналитики предполагают, что показатель снизился на 4,2 миллиона баррелей после падения на 7,9 миллиона баррелей неделей ранее. Отчетная неделя может стать девятой подряд, когда запасы снижаются.
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