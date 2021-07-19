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За прошедшие выходные (16-19 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 коп./л, до 16,00 грн/л
12:21 19.07.2021 |
В последний раз такой отметки стоимость ресурса достигала в ноябре 2018 г. (16,03 грн/л), свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
При этом цена ресурса в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 17,49 грн/т, SOCAR – 17,48 грн/л, WOG – 17,28 грн/л.
KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 50 и 60 коп./л, до 16,69 и 15,58 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 18 и 23 коп./л, 16,03 до грн/л и 15,81 грн/л. В сети Shell за выходные цена выросла на 30 коп./л — до 15,87 грн/л.
Такие сети как AMIC, Prime, «Параллель», BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, «Укргаздобыча», Marshal и другие подняли цены на 10–80 коп./л (см. табл.).
Основным фактором подорожания СУГ аналитики Консалтинговой группы «А-95» называют рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов. Там отмечают, что с начала июля оптовая цена СУГ возросла на 3 000 грн/т, что эквивалентно 1,6 грн/л. За тот же период розничные сети продемонстрировали удорожание на 70-90 коп./л.
«О критическом дефиците речь пока не идет, однако запасы в хранилищах исчерпываются, а поставки импортного ресурса задерживаются», — говорит аналитик «А-95» Артем Куюн. По его словам, рост цены на сжиженный газ наблюдается по всей Европе.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 по 19 июля, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
17,49
|
0,50
|
WOG
|
17,28
|
0,50
|
Авиас
|
14,81
|
0,00
|
Укрнафта
|
14,82
|
0,00
|
AMIC
|
15,77
|
0,39
|
Shell
|
15,87
|
0,30
|
SOCAR
|
17,48
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
16,03
|
0,18
|
KLO
|
16,69
|
0,50
|
Параллель
|
16,99
|
0,24
|
Автотранс
|
15,98
|
0,00
|
UPG
|
16,15
|
0,40
|
SUNOIL
|
15,53
|
0,00
|
BVS
|
15,49
|
0,10
|
Chipo
|
15,60
|
0,12
|
ZOG
|
15,35
|
0,25
|
Авантаж 7
|
15,58
|
0,60
|
Автопорт
|
17,00
|
0,80
|
Укргаздобыча
|
15,89
|
0,30
|
Marshal
|
15,10
|
0,10
|
Mango
|
15,14
|
0,07
|
Motto
|
15,81
|
0,23
|
Средняя цена в Украине:
|
16,00
|
0,28
|
|
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