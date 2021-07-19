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Нефть 19 июля дешевеет на 3% после решений о добыче ОПЕК+
13:56 19.07.2021 |
Мировые цены на нефть падают уже почти на 3% в понедельник днем, на котировки давят ожидания по увеличению поставок на рынок от ОПЕК+ и риски по коронавирусу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.17 EEST цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,72% - до 71,59 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,95% - до 69,45 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI - на 2,69%, до 69,88 доллара. При этом цена WTI опустилась ниже 70 долларов впервые с 17 июня. Утром нефть дешевела в пределах 1%.
Главным событием для нефтяного рынка в начале этой недели является решение ОПЕК+ по сделке. Альянс в воскресенье договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.
Кроме того, было согласовано повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта.
"Вероятно, нефть в обозримом будущем будет плясать под дудку ситуации с предложением", - сказал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга (Tamas Varga).
Другим важным фактором для торгов являются риски вокруг коронавируса. Инвесторы опасаются, что штамм "дельта", который является более заразным и может вызывать более тяжелое течение болезни, сдержит восстановление экономики, что отразится в том числе на нефтяном спросе.
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