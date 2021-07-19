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Страны ОПЕК+ достигли компромисса по квотам добычи нефти
08:27 19.07.2021 |
На переговорах стран ОПЕК+ в Вене в воскресенье, 18 июля, удалось прийти к компромиссу по квотам добычи нефти. Начиная с августа нефтедобыча будет увеличиваться на 400 тысяч баррелей в сутки, благодаря к чему предполагается достичь докризисного уровня к концу 2022 года.
Кроме того, лимит ежедневной добычи для России и Саудовской Аравии будет увеличен с 11 млн до 11,5 млн баррелей, для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) - до 3,5 млн баррелей, начиная с мая 2022 года. Также предусмотрено повышение на 150 тысяч баррелей в сутки для Кувейта и Ирака.
Ранее, 5 июля, переговоры ОПЕК+ были прерваны из-за позиции ОАЭ, добивавшихся большего увеличения квот, на что не соглашалась Саудовская Аравия.
РФ выйдет на докризисный уровень в мае 2022-го
Как заявил в тот же день вице-премьер РФ Александр Новак, суммарно за счет увеличения нефтедобычи Россия выйдет на докризисный уровень уже в мае 2022 года.
В начале пандемии COVID-19 страны ОПЕК+ понизили ежедневный суммарный объем производства на 9,7 млн баррелей. Благодаря этому им удалось предотвратить падение цен на нефть. Теперь добыча нефти будет наращиваться в связи с постепенным оздоровлением мировой экономики, вызвавшим дефицит "черного золота " на рынке.
В декабре участники ОПЕК+ планируют провести очередную "оценку развития рынка". В организацию ОПЕК входят 13 нефтедобывающих стран, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Иран, Венесуэла и другие. В расширенный формат ОПЕК+ включены еще 10 стран, среди них Россия, Казахстан, Азербайджан.
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