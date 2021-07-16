Финансовые новости
- |
- 16.07.21
- |
- 19:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на бензин 16 июля продолжили расти
19:11 16.07.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 16 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подрожал на 24 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,26 гривен за литр (+0,04 гривен), на бензин А-95 - 30,25 гривен за литр (+0,04 гривен), на дизельное топливо - 28,48 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 15,72 гривен за литр (+0,24 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Прощай, Укроборонпром. Что останется от концерна после реформы Зеленского?
|Обострение с Тупицким. Почему решение Верховного суда вызвало панику на Банковой
|Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком – решение КС
|Пятерых вызвали на допрос: Накажет ли Банковая «отцов» Харьковских соглашений
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на бензин 16 июля продолжили расти
|В Украине около тысячи человек владеют более, чем 100 гектарами сельхозземель
|ЕБА настораживает намерение Рады криминализировать недостоверное таможенное декларирование
|КС Украины признал конституционным установление минимального должностного оклада в размере прожиточного минимума
|Банки выдали бизнесу более 4 миллиардов кредитов под госгарантии
|Украина согласовала с Турцией сертификат для экспорта молочных продуктов
Это интересно
|Великобритания запретит продажу новых дизельных грузовиков с 2040 года
|Первый беспилотный: полёт Безоса будет уникален для истории космического туризма
|Alibaba и Tencent рассматривают возможность предоставления доступа к услугам друг друга
|«Крупнейшая подпольная криптоферма в Украине» прокачивала ботов для FIFA
|Учёные придумали, как превратить пластик в протеиновый порошок
|Одна транзакция биткоинов оставляет огромный углеродный след — как почти 140 тыс. часов просмотра YouTube
|Microsoft представила облачный Windows, который можно запустить на Mac, iPad и многих других устройствах