За прошедшую неделю (9-16 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 33 коп./л, до 15,69 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 1 грн./л и 80 коп./л, до 16,99 грн/л и 16,78 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 коп./л, до 16,48 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 35 и 22 коп/л, 15,85 до грн/л и 15,58 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 60 коп./л — до 16,19 грн/л.

Такие сети как AMIC, Prime, «Параллель», BVS, UPG, SUNOIL, «Авантаж 7», Marshal «Автотранс» и другие подняли цены на 10–80 коп./л (см. табл.).

По данным Консалтинговой группы «А-95», оптовые цены на ГНС с 9 по 16 июля выросли на 950 грн/т до 26 310 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 16 июля, грн/л