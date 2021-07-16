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За прошедшую неделю (9-16 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 33 коп./л, до 15,69 грн/л
12:21 16.07.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 1 грн./л и 80 коп./л, до 16,99 грн/л и 16,78 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 коп./л, до 16,48 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 35 и 22 коп/л, 15,85 до грн/л и 15,58 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 60 коп./л — до 16,19 грн/л.
Такие сети как AMIC, Prime, «Параллель», BVS, UPG, SUNOIL, «Авантаж 7», Marshal «Автотранс» и другие подняли цены на 10–80 коп./л (см. табл.).
По данным Консалтинговой группы «А-95», оптовые цены на ГНС с 9 по 16 июля выросли на 950 грн/т до 26 310 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 16 июля, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,99
|
1,00
|
WOG
|
16,78
|
0,80
|
Авиас
|
14,81
|
0,01
|
Укрнафта
|
14,82
|
0,00
|
AMIC
|
15,39
|
0,29
|
Prime
|
15,15
|
0,15
|
SOCAR
|
16,48
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
15,85
|
0,35
|
KLO
|
16,19
|
0,60
|
Параллель
|
16,75
|
0,80
|
Автотранс
|
15,98
|
0,20
|
UPG
|
15,75
|
0,30
|
SUNOIL
|
15,53
|
0,26
|
BVS
|
15,39
|
0,10
|
Chipo
|
15,48
|
0,10
|
Нефтек
|
16,79
|
0,60
|
Авантаж 7
|
14,98
|
0,23
|
Marshal
|
15,00
|
0,10
|
Укргаздобыча
|
15,59
|
0,10
|
Овис
|
15,59
|
0,20
|
Mango
|
15,07
|
-0,10
|
Motto
|
15,58
|
0,22
|
Средняя цена в Украине:
|
15,72
|
0,33
|
|
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