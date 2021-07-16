Уволен начальник следствия нацполиции по делу Консалтинговой группы «А-95»

Из-за превышения полномочий по нашумевшему делу Консалтинговой группы «А-95» снят с должности начальник следствия нацполиции Подольского района Киева. Об этом в Facebook сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция «Слуга народа»).

«Расследование действий правоохранителей еще не закончено, но многое говорит о том, что перед ребятами извинятся и впредь налоговые преступления на уровне нацполиции расследовать не будут», - отметил он.

Гетманцев также поблагодарил генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу Национальной полиции Игоря Клименко за «молниеносную реакцию». Напомним, ранее политик обратился к генеральному прокурору с просьбой взять под свой личный контроль расследование уголовного дела против компании.

В свою очередь директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн отметил, что Даниил Гетманцев - один из самых активных государственных деятелей, последовательно занимающихся проблематикой рынков подакцизных товаров, которые утопают в фальсификате.

«Спасибо! Но надо довести дело до конца - нелегальный рынок топлива должен быть уничтожен. Это он растит криминал и коррупцию, которая потом выходит наверх, в том числе и таким боком, как с нами. Это позорит и разоряет страну и компрометирует власть», - отметил он на своей Facebook-странице.

Как сообщал enkorr,13 июля, сотрудники Национальной полиции с нарушением законодательства и всех процессуальных норм провели обыски с изъятием техники и документации в офисе Консалтинговой группы «А-95», а также в квартирах руководства компании.

С.Куюн считает, что заказчиком сфабрикованного дела является группа «БРСМ», незаконную деятельность которой активно расследуют и освещают «А-95» и сайт enkorr.

Справка enkorr

Консалтинговая группа «А-95» основана в 2008 году и занимается профессиональными исследованиями рынка нефтепродуктов. Компания является организатором ежегодных конференций для трейдеров моторных топлив: Petroleum Ukraine, LPG Ukraine и Black Sea Petroleum Trading. Всего за плечами «А-95» уже более 20 масштабных конференций, семинаров, мастер-классов.

