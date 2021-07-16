Цены на нефть колеблются 16 июля на возможных коронавирусных ограничениях

Мировые цены на нефть почти не показывает динамику на фоне возможного введения коронавирусных ограничений и неопределенности в отношении сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 EEST цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent оставалась на уровне предыдущего закрытия в 73,47 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI дорожала на 0,6%, до 71,69 доллара за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается слабая динамика, за неделю цены на "черное золото" впервые так сильно снизились с марта этого года из-за возобновлениях вспышек заболеваемости коронавирусом и распространении нового штамма "дельта". Инвесторы также оценивают риски введения новых ограничений, что может негативно сказаться на спросе на топливо.

"Появление штамма "дельта" по всему миру угрожает новыми блокировками и ограничениями на поездки, бросая тень на перспективы спроса на топливо", - сказала агентству Блумберг стратег DailyFX Маргарет Янг (Margaret Yang).

Инвесторы продолжают оценивать новости вокруг ОПЕК+. На прошедшей неделе третий раунд переговоров группы не состоялся из-за принципиальной позиции ОАЭ, квоты по добыче нефти были сохранены на текущем уровне. Новая дата встречи не была объявлена, что повышает тревожность среди инвесторов.

Так, ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по сделке, но позднее в тот же день, агентство со ссылкой на минэнерго ОАЭ сообщило, что соглашение пока не достигнуто, переговоры продолжаются. Кроме того, накануне агентство, со ссылкой на источник, сообщило, что Ирак добивается более высокого базового уровня добычи в рамках сделки ОПЕК+.