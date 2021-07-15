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Нефть 15 июля усилила снижение на обострении эпидемиологической ситуации
15:27 15.07.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг днем усилили снижение на распространении штамма COVID-19 "дельта", инвесторы опасаются за спрос, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.34 EEST цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,51% - до 73,64 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,71%, до 71,88 доллара за баррель.
На нефтяном рынке в четверг днем наблюдается все более негативная динамика, поскольку трейдеры опасаются за спрос на "черное золото" вследствие сильного распространения штамма COVID-19 "дельта", который ставит под угрозу восстановление экономики.
"Что касается спроса в нефтяном балансе, разгул штамма "дельта" вызывает головную боль у инвесторов. Это, безусловно, препятствует экономическому росту, что может негативно повлиять на восстановление спроса", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамас Варга (Tamas Varga).
Внимание инвесторов также сосредоточено на новостях вокруг сделки ОПЕК+. Как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник, Ирак добивается более высокого базового уровня добычи в рамках сделки ОПЕК+. Данное сообщение появилось после того, как агентство написало про то, что ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по сделке. Так, базовый уровень добычи страны с мая 2022 года будет повышен до 3,65 миллиона баррелей в сутки, а сделка будет продлена до конца 2022 года. Позже, однако, агентство сообщило, что соглашение пока не достигнуто, переговоры продолжаются.
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