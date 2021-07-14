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Розничные сети АЗС 14 июля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 5–90 коп/л
15:49 14.07.2021 |
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 23 коп./л, до 31,87 грн/л, дизельное топливо — на 5 коп./л, до 29,60 грн/л. В сети AMIC цены на бензины и ДТ выросли в среднем на 3 коп./л.
SOCAR повысила стоимость бенщинов на 23-39 коп./л, Shell — на 10-23 коп./л.
В сети «Автопорт» «двойка» подорожала на 80 коп./л, до 31,30 грн/л, «пятерка» — на 90 коп./л, до 31, 60 грн/л, ДТ — на 60 коп./л, до 29,40 грн/л.
Такие сети как «Кворум», BVS, «Укргаздобыча» и Prime откорректировали цены в сторону увеличения на 10,30 коп/л. (см. табл).
Как сообщал enkorr, Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетные цены для бензина повышены с 26,64 грн/л до 26,87 грн/л, для дизтоплива — с 22,55 грн/л до 22,60 грн/л. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,87 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 29,60 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 13 по 14 июля , грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,87
|
0,23
|
29,60
|
0,05
|
WOG
|
30,99
|
0,00
|
31,87
|
0,23
|
29,60
|
0,05
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,75
|
0,03
|
30,66
|
0,03
|
28,84
|
0,03
|
Shell
|
30,89
|
0,10
|
31,87
|
0,23
|
29,60
|
0,05
|
SOCAR
|
31,37
|
0,39
|
31,87
|
0,23
|
32,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,57
|
0,00
|
29,57
|
0,00
|
26,63
|
-0,06
|
KLO
|
30,59
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,19
|
0,00
|
Параллель
|
30,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
30,55
|
0,00
|
Автотранс
|
29,58
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
UPG
|
30,10
|
0,00
|
31,10
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
Кворум
|
28,80
|
0,10
|
29,85
|
0,10
|
27,30
|
0,00
|
BVS
|
29,79
|
0,00
|
30,79
|
0,10
|
28,69
|
0,00
|
Chipo
|
29,08
|
0,00
|
30,08
|
0,00
|
27,78
|
0,00
|
Автопорт
|
31,30
|
0,80
|
31,60
|
0,90
|
29,40
|
0,60
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
29,50
|
0,30
|
30,50
|
0,30
|
28,80
|
0,30
|
Mango
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Prime
|
28,80
|
0,30
|
30,00
|
0,20
|
26,30
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
29,21
|
0,01
|
30,19
|
0,06
|
28,43
|
0,01
|
|
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