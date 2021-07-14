Розничные сети АЗС 14 июля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 5–90 коп/л

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 23 коп./л, до 31,87 грн/л, дизельное топливо — на 5 коп./л, до 29,60 грн/л. В сети AMIC цены на бензины и ДТ выросли в среднем на 3 коп./л.

SOCAR повысила стоимость бенщинов на 23-39 коп./л, Shell — на 10-23 коп./л.

В сети «Автопорт» «двойка» подорожала на 80 коп./л, до 31,30 грн/л, «пятерка» — на 90 коп./л, до 31, 60 грн/л, ДТ — на 60 коп./л, до 29,40 грн/л.

Такие сети как «Кворум», BVS, «Укргаздобыча» и Prime откорректировали цены в сторону увеличения на 10,30 коп/л. (см. табл).

Как сообщал enkorr, Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетные цены для бензина повышены с 26,64 грн/л до 26,87 грн/л, для дизтоплива — с 22,55 грн/л до 22,60 грн/л. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,87 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 29,60 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 13 по 14 июля , грн/л