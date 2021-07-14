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Бензин с начала года подорожал почти на 20%, автогаз - почти на 25%
14:16 14.07.2021 |
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-июнь 2021 года. Цены на топливо существенно выросли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Госстата.
По данным статистического ведомства, в июне по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 19,1% до 28,4 гривен за литр, бензин А-95 на 17,3% до 29,3 грн, дизельное топливо - на 14,8% до 27,6 гривен.
При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 23,8% до 15,7 гривен за литр.
Напомним, по данным Госстата, за 2020 год бензин А-95 подешевел на 11,1% до 25,0 гривен за литр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельное топливо - на 12,4% до 24,1 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 гривен за литр.
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