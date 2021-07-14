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Нефть дешевеет 14 июля на опасениях вокруг COVID-19
08:24 14.07.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне продолжающихся опасений по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.03 EEST цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,38% - до 76,2 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 74,91 доллара за баррель.
Нефтяные инвесторы сохраняют опасения по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта", который ставит под угрозу восстановление экономики, а также может привести к дополнительным ограничениям.
Трейдеры продолжают оценивать неопределенность вокруг сделки ОПЕК+. Инвесторы ожидают, что альянс увеличит добычу нефти, но детали соглашения остаются неизвестными.
"Рынки нефти значительно сузятся, если ОПЕК+ не разрешит свои разногласия и не согласится увеличить добычу", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики ANZ.
Инвесторы обратили внимание на статистику по запасам "черного золота". Так, американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 июля, сократились на 4 миллиона баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 4,3 миллиона. Позднее в среду Информационное агентство энергетики (EIA) США сообщит официальные данные. Ожидается, что ведомство сообщит о снижении показателя на 4,3 миллиона баррелей.
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