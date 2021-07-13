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Нефть дорожает 13 июля на возможном сокращении поставок
08:20 13.07.2021 |
Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне возможного сокращения поставок вследствие распространения штамма COVID-19 "дельта", инвесторы также оценивают перспективы спроса при обострении эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EEST цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,28% - до 75,36 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 74,35 доллара за баррель.
Нефтяные инвесторы продолжают оценивать риски возможного сокращения поставок данного сырья, вследствие возможного введения новых карантинных ограничений. Опасения трейдеров связаны с распространением штамма COVID-19 "дельта", которое может оказать негативное влияние на спрос и восстановление экономики в целом.
Над рынком продолжает нависать неопределенность вокруг сделки ОПЕК+. Инвесторы ожидают, что альянс увеличит добычу нефти, но детали соглашения остаются неизвестными.
"Ажиотаж в отношении цен на нефть, который привел к тому, что цена на нефть марки Brent достигла отметки 78 долларов за баррель, практически рассеялся, поскольку разногласия между ОПЕК+ отошли на второй план, уступив место опасениям рынка по поводу возобновления случаев заболевания COVID-19 во всем мире", - заявили газете Wall Street Journal аналитики Rystad Energy.
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