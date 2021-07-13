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Крупнейшая в мире водородная заправка открыта в Пекине
07:56 13.07.2021 |
Водородная станция Daxing принадлежит и управляется компанией Beijing Hypower Energy Technology Ltd.
Air Liquide Houpu Hydrogen Equipment Co., Ltd, дочерняя компания Air Liquide Group, установила восемь водородораздаточных колонок для новой ВЗС, которая является частью Пекинской международной демонстрационной зоны водородной энергии площадью 200 тыс. кв. м.
Эта открытая для публики демозона, включающая технологический парк, испытательную базу и другие функциональные локации, направлена на создание инновационной экосистемы, объединяющей исследования и разработки, испытания и производство, связанные с водородной энергией. Выставочный зал был открыт 8 июля.
По словам Air Liquide, Китай расширяет масштабы нескольких проектов по производству автомобилей на топливных элементах в 5 приоритетных провинциях и 10 крупных городах, активно развивая экологически чистую автомобильную промышленность.
Как сообщал enkorr, в июне французская Air Liquide и японская Itochu объявили о создании крупнейшего в мире предприятия по производству сжиженного водорода. Оно будет построено в середине 2020-х гг. в центральной части крупнейшего японского острова Хонсю.
Справка enkorr
Air Liquide в Китае управляет примерно 120 заводами. Обладая сильным присутствием в ключевых прибрежных промышленных зонах, французская компания теперь расширяется в центр, на юг и запад страны.
Air Liquide Houpu - это совместное предприятие Air Liquide и Houpu, созданное в 2019 г. и специализирующееся на производстве, продажах, исследованиях и разработке оборудования для водородных заправочных станций.
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