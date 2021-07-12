SOCAR открестился от покупки сети Glusco

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR опровергала информацию о приобретении сети АЗК Glusco в Украине.

«Недавние сообщения СМИ о приобретении SOCAR АЗС Glusco в Украине не соответствуют действительности», - это весь текст сообщения, опубликованного на сайте азербайджанской компании 10 июля.

Кроме того, в пятницу, 9 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook заявил, что информация о «якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Виктору Медведчуку, одной из коммерческих структур», является неправдивой.

Примечательно, 11 июля, Государственная фискальная служба совместно со Службой безопасности провела комплекс одновременных следственных действий на 106 АЗС сети Glusco в 15 регионах страны.

По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. «Доступ к заправочным колонкам ограничен. В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом», - сказано в сообщении ГФС.

Сама сеть «Глуско» в тот же день выпустила сообщение о том, что смена собственника невозможна из-за ареста корпоративных прав.

«На сегодня действует запрет на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц о внесении любых регистрационных изменений в отношении компаний группы, включая изменение состава участников (собственников) компаний группы», - говорится в сообщении компании.

Между тем, в сообщениях ничего не говорится о Glusco Energy S.A., которая является держателем корпоративных прав на украинские активы. При этом, по информации СМИ, новым владельцем Glusco Energy S.A вместо Нисана Моисеева стала Елена Перрин - акционер Maddox, одного из ключевых азербайджанских нефтетрейдеров, представленных и в Украине.

Ранее источники enkorr в азербайджанских нефтяных кругах сообщили, что новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре, которая уже стала владельцем 100% Glusco Energy S.A.. «Долго подбирали структуру для этой сделки, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd», - сообщил топ-менеджер трейдерской структуры из Азербайджана. По его словам, сделка подразумевает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем в ближайшее время будет запись в регистрационных документах кипрской компании.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании «Роснефть», который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A.. Сегодня сеть насчитывает 126 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах «Борисполь» и «Киев».

В середине марта Proton Energy Group S.A. заявила о вынужденной остановке поставок топлива «Роснефти» в Украину. В апреле трейдер Coral Energy сообщил, что станет новым экспортером ресурсов «Роснефти». Однако в мае о заключении контракта с «Роснефтью» заявил Socar, начав поставки в конце мая. Новым держателем контракта с «Роснефтью» стала Socar New Energy, которая была создана специально под данный проект.

