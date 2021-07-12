Финансовые новости
- |
- 12.07.21
- |
- 11:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 12 июля на неопределенности с ОПЕК+
08:18 12.07.2021 |
Мировые цены на нефть умеренно снижаются в понедельник утром на неопределенности перспектив сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EEST цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,19% - до 75,42 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 74,47 доллара за баррель.
Альянс ОПЕК+ на двух встречах в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за непреклонной позиции ОАЭ. Третья встреча была отменена, а новая пока не назначена. Квоты пока сохраняются на текущих уровнях.
"Неопределенность охватила рынок после того, как ОПЕК+ зашел в тупик по поводу будущего увеличения добычи. Отсутствие единства в группе представляет собой реальный риск в среднесрочной перспективе", - прокомментировали аналитики ANZ газете Wall Street Journal.
Некоторое давление на нефтяные котировки оказывает также наметившаяся коррекция курса доллара вверх. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 92,19 пункта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. США испытали боеголовку ракеты, способной за 20 минут ударить по Москве
|Жара без воды. Как оккупанты готовятся к подавлению в ОРДЛО водных бунтов
|«Вагнергейт-2»: Какими волнами «зрады» будет накрывать Зеленского
|Драка за титан. Кому достанется «наследство» Фирташа в виде ОГХК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|SOCAR открестился от покупки сети Glusco
|По программе «5-7-9» уже выдали 51,3 миллиарда гривень кредитов
|Золото дешевеет 12 июля в рамках коррекции и на росте курса доллара
|Вина українського бренду 46 Parallel відзначені золотою та срібними медалями престижного міжнародного конкурсу
|Нефть дешевеет 12 июля на неопределенности с ОПЕК+
|«Росатом» начал тестировать маршрут для вывоза ядерного топлива в обход Украины
|4% от зарплаты. Всемирный банк посчитал эффект от пенсионных накоплений за 20 лет
Это интересно
|Против Google настроено большинство американских штатов: компанию ждёт масштабное судебное разбирательство
|Поддельные чипы наводнили Китай на фоне дефицита и распространяются по миру в готовой продукции
|В Южной Корее Minecraft признали игрой «только для взрослых» — пользователи протестуют
|Бывший глава Microsoft Стив Балмер стал девятым человеком в мире с состоянием более $100 млрд
|Lamborghini показала финальный Aventador
|60-герцевые смартфоны уходят в историю: из доля упала до 42,5%
|Microsoft позволит вернуться с Windows 11 на старую ОС в течение 10 дней