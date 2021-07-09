Финансовые новости
- |
- 09.07.21
- |
- 19:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Socar New Energy – новый владелец сети Glusco
17:54 09.07.2021 |
Новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре. Об этом enkorr cообщили источники в азербайджанских нефтяных кругах.
«Долго подбирали структуру для этой сделки, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd», - сообщил топ-менеджер трейдерской структуры из Азербайджана. По его словам, сделка подразумевает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем в ближайшее время будет запись в регистрационных документах кипрской компании.
«Сделка уже завершена», - заявил источник.
Между тем, для начала работы в Украине Socar New Energy должна теперь получить разрешение Антимонопольного комитета Украины. Согласно европейского законодательства, Socar также предстоит формально получить одобрение антимонопольных органов Грузии, Турции и еще нескольких стран, где Socar ведет деятельность.
«Заявление в Антимонопольный комитет Украины должно быть подано в течение ближайших десяти дней, во второй декаде июля», - рассказал собеседник enkorr.
Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании «Роснефть», который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A.. Сегодня сеть насчитывает 126 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах «Борисполь» и «Киев».
В середине марта Proton Energy Group S.A. заявила о вынужденной остановке поставок топлива «Роснефти» в Украину. В апреле трейдер Coral Energy сообщил, что станет новым экспортером ресурсов «Роснефти». Однако в мае о заключении контракта с «Роснефтью» заявил Socar, начав поставки в конце мая. Новым держателем контракта с «Роснефтью» стала Socar New Energy, которая была создана специально под данный проект.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Драка за титан. Кому достанется «наследство» Фирташа в виде ОГХК
|Ход Коломойским. Почему может сорваться визит Зеленского в США
|Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать «коммуналка» в Украине
|5 сигналов для Зеленского: что услышала Украина о своих реформах в Вильнюсе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Socar New Energy – новый владелец сети Glusco
|За прошедшую неделю цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем снизились на 7 коп./л.(–0,30%)
|Долг населения за коммуналку в мае составил 69 миллиардов, – Госстат
|Инфляция в Украине в июне снизилась до 0,2%, в годовом измерении осталась 9,5% - Госстат
|СУГ в опте перешагнул 25 000 грн/т
|Нефть дорожает 9 июля в ожидании данных по нефтяным установкам в США
Это интересно
|Microsoft позволит вернуться с Windows 11 на старую ОС в течение 10 дней
|Игра Pokemon GO уже заработала 5 миллиардов долларов и не собирается останавливаться
|Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла
|Китайский агрегатор такси DiDi готовятся к выходу на рынок Украины
|Проверить авто стало еще легче: VIN-коды появились на портале открытых данных
|Пентагон отказался от возможного контракта JEDI с Microsoft на $10 млрд
|Audi начнёт зарабатывать на каждом электромобиле столько же, как на машине с ДВС, лишь через пару лет