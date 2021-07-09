Socar New Energy – новый владелец сети Glusco

Новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре. Об этом enkorr cообщили источники в азербайджанских нефтяных кругах.

«Долго подбирали структуру для этой сделки, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd», - сообщил топ-менеджер трейдерской структуры из Азербайджана. По его словам, сделка подразумевает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем в ближайшее время будет запись в регистрационных документах кипрской компании.

«Сделка уже завершена», - заявил источник.

Между тем, для начала работы в Украине Socar New Energy должна теперь получить разрешение Антимонопольного комитета Украины. Согласно европейского законодательства, Socar также предстоит формально получить одобрение антимонопольных органов Грузии, Турции и еще нескольких стран, где Socar ведет деятельность.

«Заявление в Антимонопольный комитет Украины должно быть подано в течение ближайших десяти дней, во второй декаде июля», - рассказал собеседник enkorr.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании «Роснефть», который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A.. Сегодня сеть насчитывает 126 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах «Борисполь» и «Киев».

В середине марта Proton Energy Group S.A. заявила о вынужденной остановке поставок топлива «Роснефти» в Украину. В апреле трейдер Coral Energy сообщил, что станет новым экспортером ресурсов «Роснефти». Однако в мае о заключении контракта с «Роснефтью» заявил Socar, начав поставки в конце мая. Новым держателем контракта с «Роснефтью» стала Socar New Energy, которая была создана специально под данный проект.

