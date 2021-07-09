Финансовые новости
- |
- 09.07.21
- |
- 19:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
За прошедшую неделю цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем снизились на 7 коп./л.(–0,30%)
17:33 09.07.2021 |
Бензины выросли на 15–24 коп./л(+0,72%). Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ценового мониторинга.
Начиная с понедельника, на рынке наметился тренд на повышение цен, который был обусловлен ростом европейских котировок вслед за мировыми ценами на нефть, которые обновили максимумы за несколько лет на фоне сообщений о том, что встреча министров ОПЕК+ была отложена.
Однако такая ситуация продлилась всего два дня, и уже со среды, после обвала цен на нефть с $78 до $74 за баррель, цены в опте устремились вниз. Между тем европейские котировки на бензин на неделе завалились за отметку $700 за тонну. Достаточно сказать, что такого ценника рынок не видел с конца мая 2019 года. Это в свою очередь отразилось на крупнооптовом рынке Украины: за неделю рост бензинов в среднем составил 570 грн/т (+1,6%).
Дизтопливо у ОККО и WOG за неделею подешевело на 20–35 коп./л, до 23,30–23,85 грн/л в зависимости от региона.
В Коростене за неделю ценники не изменились – самые конкурентные цены предлагали «Фактор» и «UPG» 23,10грн/л, остальные трейдеры торговали в диапазоне 23,15–23,30 грн/л.
На Новограде с мозырским ресурсом остался ПП «Оператор» – за неделю прайсы выросли на 20 коп./л., до 23,50 грн/л.
В столичном регионе за неделю также без изменений, основные сделки проходили в диапазоне 23,30–23,40 грн/л. По 23,20 грн/л. можно было купить мозырский ресурс у «ЗНГК» и «Альянс Ойл Трейдинга».
Начавший торговать белорусским и литовским бензином с Калиновки (Киевская область) «Анвитрейд», в пятницу снял предложения. На этой неделе компания также дебютировала с продажей румынского бензина в Южном, за неделю ресурс подешевел на 20 коп./л до 27,25 грн./л.
В Ровенской области прайсы за неделю снизились в среднем на 5–10 коп./л., основные предложения были в диапазоне 23,40–23,50 грн./л, ниже рынка торговал «Альянс Ойл Трейдинг», предлагая мозырский дизель по цене 23,20 грн./л.
В Николаеве цены демонстрируют стабильность вторую неделю подряд, основные сделки проходили в диапазоне 23,40–23,50 грн/л, ниже рынка торговали «Фидея» и «Алпен трейд», по 23,20 грн/л и 23,35 грн/л. соответственно. По словам трейдеров, такой ценовой застой обусловлен отсутствием нового ресурса, уже вторую неделю в порт Николаева не заходили новые танкеры, а ближайшие поставки намечены на конец месяца.
На Кременчугском заводе прайсы за неделю снизились на 17 коп./л до 23,34 грн/л., а у его контрагентов цены были в диапазоне 23,24– 23,45 грн/л.
Трейдеры говорят, что при текущих стабильных поставках топлива, рынок в большей степени будет зависеть от колебаний котировок нефти, и если нефть будет находиться в диапазоне $74– $78 за баррель, сильных ценовых колебаний на следующей неделе ожидать не стоит.
Динамика цен в мелком опте, грн/л
|
Мелкий опт
|
09 июл 21
|
02 июл 21
|
+/-*
|
%
|
месяц, +/-*
|
месяц, %
|
А-92
|
27,01
|
26,77
|
0,24
|
0,90%
|
0,62
|
2,32%
|
А-95
|
27,88
|
27,73
|
0,15
|
0,54%
|
0,62
|
2,24%
|
ДТ
|
23,65
|
23,72
|
-0,07
|
-0,30%
|
0,41
|
1,73%
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Драка за титан. Кому достанется «наследство» Фирташа в виде ОГХК
|Ход Коломойским. Почему может сорваться визит Зеленского в США
|Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать «коммуналка» в Украине
|5 сигналов для Зеленского: что услышала Украина о своих реформах в Вильнюсе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Socar New Energy – новый владелец сети Glusco
|За прошедшую неделю цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем снизились на 7 коп./л.(–0,30%)
|Долг населения за коммуналку в мае составил 69 миллиардов, – Госстат
|Инфляция в Украине в июне снизилась до 0,2%, в годовом измерении осталась 9,5% - Госстат
|СУГ в опте перешагнул 25 000 грн/т
|Нефть дорожает 9 июля в ожидании данных по нефтяным установкам в США
Это интересно
|Microsoft позволит вернуться с Windows 11 на старую ОС в течение 10 дней
|Игра Pokemon GO уже заработала 5 миллиардов долларов и не собирается останавливаться
|Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла
|Китайский агрегатор такси DiDi готовятся к выходу на рынок Украины
|Проверить авто стало еще легче: VIN-коды появились на портале открытых данных
|Пентагон отказался от возможного контракта JEDI с Microsoft на $10 млрд
|Audi начнёт зарабатывать на каждом электромобиле столько же, как на машине с ДВС, лишь через пару лет