За прошедшую неделю цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем снизились на 7 коп./л.(–0,30%)

Бензины выросли на 15–24 коп./л(+0,72%). Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ценового мониторинга.

Начиная с понедельника, на рынке наметился тренд на повышение цен, который был обусловлен ростом европейских котировок вслед за мировыми ценами на нефть, которые обновили максимумы за несколько лет на фоне сообщений о том, что встреча министров ОПЕК+ была отложена.

Однако такая ситуация продлилась всего два дня, и уже со среды, после обвала цен на нефть с $78 до $74 за баррель, цены в опте устремились вниз. Между тем европейские котировки на бензин на неделе завалились за отметку $700 за тонну. Достаточно сказать, что такого ценника рынок не видел с конца мая 2019 года. Это в свою очередь отразилось на крупнооптовом рынке Украины: за неделю рост бензинов в среднем составил 570 грн/т (+1,6%).

Дизтопливо у ОККО и WOG за неделею подешевело на 20–35 коп./л, до 23,30–23,85 грн/л в зависимости от региона.

В Коростене за неделю ценники не изменились – самые конкурентные цены предлагали «Фактор» и «UPG» 23,10грн/л, остальные трейдеры торговали в диапазоне 23,15–23,30 грн/л.

На Новограде с мозырским ресурсом остался ПП «Оператор» – за неделю прайсы выросли на 20 коп./л., до 23,50 грн/л.

В столичном регионе за неделю также без изменений, основные сделки проходили в диапазоне 23,30–23,40 грн/л. По 23,20 грн/л. можно было купить мозырский ресурс у «ЗНГК» и «Альянс Ойл Трейдинга».

Начавший торговать белорусским и литовским бензином с Калиновки (Киевская область) «Анвитрейд», в пятницу снял предложения. На этой неделе компания также дебютировала с продажей румынского бензина в Южном, за неделю ресурс подешевел на 20 коп./л до 27,25 грн./л.

В Ровенской области прайсы за неделю снизились в среднем на 5–10 коп./л., основные предложения были в диапазоне 23,40–23,50 грн./л, ниже рынка торговал «Альянс Ойл Трейдинг», предлагая мозырский дизель по цене 23,20 грн./л.

В Николаеве цены демонстрируют стабильность вторую неделю подряд, основные сделки проходили в диапазоне 23,40–23,50 грн/л, ниже рынка торговали «Фидея» и «Алпен трейд», по 23,20 грн/л и 23,35 грн/л. соответственно. По словам трейдеров, такой ценовой застой обусловлен отсутствием нового ресурса, уже вторую неделю в порт Николаева не заходили новые танкеры, а ближайшие поставки намечены на конец месяца.

На Кременчугском заводе прайсы за неделю снизились на 17 коп./л до 23,34 грн/л., а у его контрагентов цены были в диапазоне 23,24– 23,45 грн/л.

Трейдеры говорят, что при текущих стабильных поставках топлива, рынок в большей степени будет зависеть от колебаний котировок нефти, и если нефть будет находиться в диапазоне $74– $78 за баррель, сильных ценовых колебаний на следующей неделе ожидать не стоит.

Динамика цен в мелком опте, грн/л