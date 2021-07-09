СУГ в опте перешагнул 25 000 грн/т

За текущую неделю (2-9 июля) средняя цена оптовых партий в Украине сжиженного газа выросла на 1500 грн/т, до 25 300 грн/т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

В частности, в южном регионе стоимость сжиженного газа в опте в среднем выросла на 1 000 грн/т и колеблется в районе 25 000-25 500 грн/т. При этом, в западных областях у некоторых трейдеров цена подскочила на 2 000 грн/т, а диапазон цен поднялся до 24 500-26 300 грн/т.

В среднем на 1 500 грн/т ресурса подорожал в Киевской области, а «рабочие цены» к концу недели составили 25 000-25 500 грн/т. В Харьковской области сделки проходили на уровне 24 700 грн/т, в Полтавской - 24 400-24 900 грн/т.

Основная причина роста, по словам операторов, - сокращение предложений на рынке вследствие снижения импортных поставок. Так, трейдеры заявляют о снижении объемов спотовых закупок продукта из Беларуси и задержки отгрузок газа «Роснефти» по TERM-контрактам от Socar.

Операторы также отметили низкую активность на последнем аукционе «Укргаздобычи», посчитав, что цена СУГ значительно выше импортного паритета. По данным «Консалтинговой группы А-95», в день торгов, 7 июля, средняя цена СУГ по длинным договорам Socar составляла на границе $565/т (без НДС и акциза), «Беларуснефти» - $570/т, ТШО - $546/т, Лукойла - $572/т. Стоимость ресурса УГД на таких же условиях оценивалась $598/т.

Еще одним фактором подсушки рынка является снятие предложений частью трейдеров в ожидании дальнейшего роста цен.

«На рынке уже ощущается наличие дефицита ресурса, который может продлиться вплоть до конца второй декады июля», - считает один из собеседников enkorr. При этом, по его словам, с поставками основных объемов ресурса и коррекции котировок под конец месяца ситуация должна стабилизироваться.