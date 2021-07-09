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Госрегулирование цен: за неделю (2-9 июля) топливо подорожало на 20-45 коп./л
12:15 09.07.2021 |
Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю (2-9 июля) выросла на 43 коп./л и составила 29,20 грн/л, бензин А-95 подорожал на 37 коп./л — до 30,13 грн/л, а дизельное топливо прибавило 18 коп./л (до 28,40 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, ОККО и WOG подняли цену на дизельное топливо на 32 коп./л, до 29,55 грн/л. «Двойка» и «пятерка» обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 1 грн/л и 80 коп./л, до 30,99 грн/л и 31,64 грн/л соответственно.
SOCAR повысил цену бензинов на 0,8-1 грн/л, ДТ осталось на прежнем уровне — 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.
В сети Shell «двойка» и «пятерка» подорожали на 80 коп./л, до 30,79 и 31,64 грн/л, ДТ — на 36 коп./л, до 29,55 грн/л.
AMIC повысил цену бензинов на 27-34 коп./л, ДТ — на 23 коп./л, до 32,48 грн/л. В сети KLO все виды топлива подорожали на 30-90 коп./л: «двойка» — до 30,49 грн/л, «пятерка» — до 30,99 грн/л, ДТ — до 29,19 грн/л.
В сети UPG «двойка» и «пятерка» подорожали на 1 грн./л, до 30,10 и 31,10 грн/л, ДТ — на 60 коп./л, до 27,30 грн/л. На 50 коп/л все топливо подорожало в сети «Авантаж».
Дискаунтеры «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цену бензинов и ДТ на 35-60 коп./л. Также откорректировали свои цены в сторону увеличения BVS, «Татнефть-АЗС-Украина», УГД и др. (см. табл).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 2 по 9 июля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
1,00
|
31,64
|
0,80
|
29,55
|
0,32
|
WOG
|
30,99
|
1,00
|
31,64
|
0,80
|
29,55
|
0,32
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,72
|
0,34
|
30,63
|
0,27
|
28,81
|
0,24
|
Shell
|
30,79
|
0,80
|
31,64
|
0,80
|
29,55
|
0,36
|
SOCAR
|
30,98
|
1,00
|
31,64
|
0,80
|
32,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,57
|
0,50
|
29,57
|
0,50
|
26,54
|
0,34
|
KLO
|
30,49
|
0,60
|
30,99
|
0,90
|
29,19
|
0,30
|
Параллель
|
30,99
|
1,00
|
32,99
|
0,50
|
30,55
|
0,30
|
Автотранс
|
29,58
|
0,20
|
30,98
|
0,40
|
28,98
|
0,00
|
UPG
|
30,10
|
1,00
|
31,10
|
1,00
|
27,30
|
0,60
|
SUNOIL
|
27,79
|
0,78
|
28,79
|
0,78
|
26,92
|
-0,17
|
BVS
|
29,79
|
0,20
|
30,69
|
0,30
|
28,69
|
0,00
|
Chipo
|
29,08
|
0,06
|
30,08
|
0,06
|
27,52
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
27,80
|
0,00
|
28,80
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,50
|
29,45
|
0,50
|
26,35
|
0,50
|
Marshal
|
27,10
|
0,20
|
28,10
|
0,20
|
26,30
|
0,20
|
Mango
|
28,49
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
26,99
|
0,50
|
Motto
|
28,16
|
0,50
|
29,13
|
0,58
|
26,86
|
0,42
|
Средняя цена в Украине:
|
29,20
|
0,43
|
30,13
|
0,37
|
28,40
|
0,18
Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,64 грн/литр и дизтоплива – 22,55 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на первую декаду июля.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 29,55 грн/л.
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