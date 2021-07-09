Госрегулирование цен: за неделю (2-9 июля) топливо подорожало на 20-45 коп./л

Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю (2-9 июля) выросла на 43 коп./л и составила 29,20 грн/л, бензин А-95 подорожал на 37 коп./л — до 30,13 грн/л, а дизельное топливо прибавило 18 коп./л (до 28,40 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, ОККО и WOG подняли цену на дизельное топливо на 32 коп./л, до 29,55 грн/л. «Двойка» и «пятерка» обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 1 грн/л и 80 коп./л, до 30,99 грн/л и 31,64 грн/л соответственно.

SOCAR повысил цену бензинов на 0,8-1 грн/л, ДТ осталось на прежнем уровне — 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети Shell «двойка» и «пятерка» подорожали на 80 коп./л, до 30,79 и 31,64 грн/л, ДТ — на 36 коп./л, до 29,55 грн/л.

AMIC повысил цену бензинов на 27-34 коп./л, ДТ — на 23 коп./л, до 32,48 грн/л. В сети KLO все виды топлива подорожали на 30-90 коп./л: «двойка» — до 30,49 грн/л, «пятерка» — до 30,99 грн/л, ДТ — до 29,19 грн/л.

В сети UPG «двойка» и «пятерка» подорожали на 1 грн./л, до 30,10 и 31,10 грн/л, ДТ — на 60 коп./л, до 27,30 грн/л. На 50 коп/л все топливо подорожало в сети «Авантаж».

Дискаунтеры «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цену бензинов и ДТ на 35-60 коп./л. Также откорректировали свои цены в сторону увеличения BVS, «Татнефть-АЗС-Украина», УГД и др. (см. табл).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 2 по 9 июля, грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 30,99 1,00 31,64 0,80 29,55 0,32 WOG 30,99 1,00 31,64 0,80 29,55 0,32 Авиас 27,95 0,00 28,95 0,00 28,00 0,00 Укрнафта 28,00 0,00 29,00 0,00 28,00 0,00 AMIC 29,72 0,34 30,63 0,27 28,81 0,24 Shell 30,79 0,80 31,64 0,80 29,55 0,36 SOCAR 30,98 1,00 31,64 0,80 32,48 0,00 БРСМ-Нафта 28,57 0,50 29,57 0,50 26,54 0,34 KLO 30,49 0,60 30,99 0,90 29,19 0,30 Параллель 30,99 1,00 32,99 0,50 30,55 0,30 Автотранс 29,58 0,20 30,98 0,40 28,98 0,00 UPG 30,10 1,00 31,10 1,00 27,30 0,60 SUNOIL 27,79 0,78 28,79 0,78 26,92 -0,17 BVS 29,79 0,20 30,69 0,30 28,69 0,00 Chipo 29,08 0,06 30,08 0,06 27,52 0,00 Укр-Петроль 27,80 0,00 28,80 0,00 27,50 0,00 Авантаж 7 28,45 0,50 29,45 0,50 26,35 0,50 Marshal 27,10 0,20 28,10 0,20 26,30 0,20 Mango 28,49 0,50 29,49 0,50 26,99 0,50 Motto 28,16 0,50 29,13 0,58 26,86 0,42 Средняя цена в Украине: 29,20 0,43 30,13 0,37 28,40 0,18

Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,64 грн/литр и дизтоплива – 22,55 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на первую декаду июля.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 29,55 грн/л.