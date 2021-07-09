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Для нефти Brent наступила худшая неделя с мая
08:47 09.07.2021 |
Мировые цены на нефть торгуются без единой динамики в пятницу утром после того, как за неделю "черное золото" подешевело почти на 3%, это стало худшей неделей для Brent с мая, а для WTI - с апреля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EEST цена сентябрьских фьючерсов на Brent росла на 0,07% - до 74,17 доллара за баррель, минутами ранее снижалась на 0,05% - до 74,08 доллара за баррель. Августовских фьючерсов на WTI росла на 0,19%, до 73,09 доллара за баррель.
Нефть подешевела почти на 3% за эту неделю. Цена марки Brent снизилась на 2,73%, достигнув максимального недельного снижения с конца мая, в то время как нефть марки WTI подешевела на 2,9%, что стало рекордным еженедельным снижением с начала апреля.
Такая отрицательная динамика была связана с ситуацией с ОПЕК+, альянс пока не смог согласовать дальнейшие условия своей сделки по сокращению добычи. Две встречи в начале июля закончились безрезультатно из-за спора между Саудовской Аравией и ОАЭ, а третья, 5 июля, была отменена. Дата нового заседания ОПЕК+ пока не назначена, что вызывает беспокойство на рынке.
Кроме того, ситуацию а нефтяном рынке ухудшило распространения нового штамма COVID-19 "дельта", что может замедлить восстановление мировой экономики, в частности, спроса на нефть, который начал набирать обороты на фоне ослабления карантинных ограничений.
"То, что мы наблюдаем на рынке нефти, сопровождается общим ослаблением настроений к глобальному риску", - сказал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хоуи Ли (Howie Lee).
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