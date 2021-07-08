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В июне импорт ДТ на украинский рынок сократился на 6%
17:16 07.07.2021 |
В июне 2021 г. импорт дизельного топлива в Украину сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 533,4 тыс. т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Импорт из Беларуси уменьшился на 17,3%, до 175,2 тыс. т, что было ожидаемо в связи с ремонтными работами на Мозырском НПЗ, а также с сокращением переработки нефти на НПЗ «Нафтан».
Снижение поставок из Беларуси рынок отчасти компенсировал за счет других направлений. В частности, отгрузки из Литвы выросли почти на 50%, до 73,3 тыс. т, по сравнению с объемом поставок июня-2020 (49,3 тыс. т).
В портах было оформлено порядка 87 тыс. т дизельного топлива (+21% к июню прошлого года), из которых 54 тыс. т пришлось на Турцию, 12,6 тыс. т - на Туркменистан, 7,8 тыс. т - на Грецию. Также были отмечены морские поставки из Малайзии (2 тыс. т), Израиля (700 т) и Индии (200 т). Крупнейшим импортером морского ресурса выступили структуры Wexler Group с объемом 20 тыс. т.
Поставки ДТ из Российской Федерации сократились на 15%, до 197 тыс. т. Из этого объема 118,8 тыс. т было импортировано по железной дороге (+7% к июню-2020). Еще 78,3 тыс. т ресурса производства «Роснефти» через терминал в Гомеле было отгружено оператором поставок - компанией Socar New Energy.
В частности, 23,4 тыс. т роснефтевского ДТ было импортировано в адрес «Сокар Энерджи Украина». По 17,7 тыс. т и 16,3 тыс. т российского ДТ получили компании «Бел Петрол Трейдинг» и «БРСМ-Нафта» соответственно. Также 8,1 тыс. т было поставлено для WOG и 7,3 тыс. т - для компании «Либро Трейдинг».
Как сообщал enkorr, Мозырский нефтеперерабатывающий завод (Беларусь) завершает капитальный ремонт, который продлился около месяца.
Напомним, баланс украинского рынка дизтоплива в 2020 г. увеличился на 5,8% - до рекордных за весь период наблюдений 7,39 млн тонн. При этом внутреннее производство выросло на 39% - до 1,12 млн. т, а импорт прибавил 1,4% и составил 6,26 млн. т.
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