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Цены на бензин 7 июля растут третий день подряд. Автогаз тоже начал дорожать
16:57 07.07.2021 |
Розничные цены на бензин 7 июля 2021 года продолжили рост по сравнению с предыдущим торговым днем, стоимость дизельного топлива стабилизировалась. При этом цены на автомобильный газ перешли к увеличению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,16 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,09 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,36 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 15,37 гривен за литр (+0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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