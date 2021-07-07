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Транзит нефтепродуктов через Украину в I полугодии сократился на 65%
13:16 07.07.2021 |
В январе-июне 2021 г. объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 65%, до 18,3 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (52,6 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Транзит дизельного топлива за шесть месяцев снизился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,4 тыс. т, из которых 7,8 тыс. т - из Беларуси в Молдову, 1,5 тыс. т - из России в Польшу и 3,1 тыс. т - из Литвы в Молдову.
Перевозки бензина в Молдову остались на прошлогоднем уровне - 5,6 тыс. т, при этом в марте 2021 транзит через территорию Украины не осуществлялся. Поставки битума за отчетный период из России составили 0,2 тыс. т.
В «А-95» отметили, что в январе-июне 2021 года транзит авиационного топлива и мазута не осуществлялся.
Как сообщал enkorr, в 2020 г. транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге по территории Украины сократились на 28% - до 73,7 тыс. т, по сравнению с объемами 2019 г. (102,1 тыс. т).
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