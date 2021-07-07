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Цены на нефть 7 июля не показывают единой динамики
08:04 07.07.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром не показывают четкой динамики после падения по итогам вторника, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 EEST цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent оставалась на уровне прошлого закрытия в 74,53 доллара, августовских фьючерсов на WTI - росла на 0,14%, до 73,47 доллара за баррель.
Во вторник цены на нефть демонстрировали высокую волатильность. По итогам торгов стоимость Brent упала на 3,4%, WTI - на 3,8%. При этом в первой половине дня цены росли. Фьючерс WTI обновил максимум с ноября 2014 года, вплотную подобравшись к 77 долларам.
Инвесторов беспокоят неопределенные перспективы сделки ОПЕК+ по ограничению добычи. Встречи альянса 1 и 2 июля завершились безрезультатно из-за принципиальной позиции ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года. Третий раунд переговоров 5 июля был отложен, а новая дата пока не названа.
Аналитики надеются, что ОПЕК+ в конце концов достигнет компромисса. Комментарии ключевых членов альянса указывают, что они придут к соглашению, сказал агентству Блумберг стратег UBS Wealth Management Уэйн Гордон (Wayne Gordon).
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