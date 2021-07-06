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Сети АЗС 6 июля продолжили корректировку цен
12:30 06.07.2021 |
Сегодня, 6 июля, средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 8 коп./л и составила 29,15 грн/л, бензин А-95 подорожал на 7 коп./л — до 30,08 грн/л, а дизельное топливо — на 3 коп./л, до 28,36 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, AMIC повысил цену бензинов на 27-34 коп./л, ДТ — на 23 коп/л, до 32,48 грн/л. В сети KLO все виды топлива подорожали на 10-60 коп./л: «двойка» — до 30,10 грн/л, «пятерка» — до 31,10 грн/л, ДТ — до 29,19 грн/л.
В сети UPG «двойка» и «пятерка» подорожали на 50 коп./л, до 30,79 и 31,64 грн/л, ДТ — на 40 коп./л, до 27,30 грн/л.
Также откорректировали свои цены в сторону увеличения BVS, «Татнефть-АЗС-Украина», UPG, УГД и «Motto» и «БРСМ-Нафта» (см. табл).
Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,64 грн/литр и дизтоплива – 22,55 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на первую декаду июля.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 29,55 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 5 по 6 июля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,64
|
0,00
|
29,55
|
0,00
|
WOG
|
30,99
|
0,00
|
31,64
|
0,00
|
29,55
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,72
|
0,34
|
30,62
|
0,27
|
28,80
|
0,23
|
Shell
|
30,79
|
0,00
|
31,64
|
0,00
|
29,55
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,00
|
31,64
|
0,00
|
32,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,34
|
0,00
|
29,32
|
0,00
|
26,42
|
0,09
|
KLO
|
30,29
|
0,30
|
30,89
|
0,60
|
29,19
|
0,10
|
Параллель
|
30,99
|
0,35
|
32,99
|
0,00
|
30,55
|
0,00
|
Автотранс
|
29,58
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
UPG
|
30,10
|
0,50
|
31,10
|
0,50
|
27,30
|
0,40
|
SUNOIL
|
27,79
|
0,78
|
28,79
|
0,78
|
26,92
|
-0,17
|
BVS
|
29,79
|
0,20
|
30,69
|
0,30
|
28,69
|
0,00
|
Chipo
|
29,02
|
0,00
|
30,02
|
0,00
|
27,52
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
28,92
|
0,36
|
29,94
|
0,36
|
28,02
|
0,18
|
Укргаздобыча
|
28,70
|
0,30
|
29,70
|
0,30
|
28,00
|
0,30
|
Marshal
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
26,10
|
0,00
|
Mango
|
28,29
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
Motto
|
28,03
|
0,17
|
28,96
|
0,15
|
26,66
|
0,07
|
Средняя цена в Украине:
|
29,15
|
0,08
|
30,08
|
0,07
|
28,36
|
0,03
|
|
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