Сети АЗС 6 июля продолжили корректировку цен

Сегодня, 6 июля, средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 8 коп./л и составила 29,15 грн/л, бензин А-95 подорожал на 7 коп./л — до 30,08 грн/л, а дизельное топливо — на 3 коп./л, до 28,36 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, AMIC повысил цену бензинов на 27-34 коп./л, ДТ — на 23 коп/л, до 32,48 грн/л. В сети KLO все виды топлива подорожали на 10-60 коп./л: «двойка» — до 30,10 грн/л, «пятерка» — до 31,10 грн/л, ДТ — до 29,19 грн/л.

В сети UPG «двойка» и «пятерка» подорожали на 50 коп./л, до 30,79 и 31,64 грн/л, ДТ — на 40 коп./л, до 27,30 грн/л.

Также откорректировали свои цены в сторону увеличения BVS, «Татнефть-АЗС-Украина», UPG, УГД и «Motto» и «БРСМ-Нафта» (см. табл).

Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,64 грн/литр и дизтоплива – 22,55 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на первую декаду июля.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 29,55 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 5 по 6 июля, грн/л