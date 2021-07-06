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В Испании могут ускорить строительство водородных заправок
09:58 06.07.2021 |
Испанская ассоциация производителей автомобилей и грузовиков (ANFAC) и Ассоциация устойчивого транспорта (GASNAM) призывают ускорить реализацию плана развертывания сети из не менее чем 150 водородных заправочных станций (ВЗС). Об этом передает petrolplaza со ссылкой на совместный пресс-релиз.
Обе ассоциации считают, что коммерческое предложение по водородным транспортным средствам существенно вырастет в ближайшие годы, особенно в сегментах легких коммерческих автомобилей и дальнобойных тяжелых грузовиков. Для поддержки этого тренда важно перенести сеть водородных заправок с 2030-го на 2025 г..
Сеть из 150 ВЗС должна быть распределена в 71 локации - в столицах провинций и муниципалитетов с населением более 100 тыс. человек. Еще 79 объектов должны быть размещены в основных коридорах и маршрутах с наибольшей дневной интенсивностью движения. Это позволит реализовать одну из главных целей ассоциаций - обеспечить максимальное расстояние между водородными заправками в 250 км и гарантировать передвижение тяжелого грузового транспорта на водородных топливных элементах на дальние расстояния.
План ANFAC и GASNAM предусматривает несколько этапов организованного развертывания сети ВЗС в Испании в соответствии с развитием рынка водородных автомобилей. Так, к 2021 г. планируется построить 15 общественных водородных заправок в городских центрах. В 2022 и 2023 гг. к ним должно присоединиться еще 45 ВЗС в городских районах и 40 - в транспортных коридорах. Таким образом, к 2024 г. в Испании будут действовать 100 станций заправки водородом. К концу 2025 г. должна быть реализована главная цель - запустить в Испании 150 ВЗС.
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