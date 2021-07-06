Цены на нефть 6 июля немного замедлили рост

Мировые цены на нефть во вторник днем немного замедлили рост после того, как стоимость американской WTI достигла максимума с ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.13 EEST цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19% - до 77,31 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,58% - до 76,35 доллара за баррель, при этом ранее в ходе торгов они достигали максимума с ноября 2014 года в 76,98 доллара за баррель.

Нефть дорожает после неудачных переговоров ОПЕК+ о дальнейшей судьбе сделки по ограничению добычи. Встречи альянса 1 и 2 июля завершились безрезультатно из-за принципиальной позиции ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года. Третий раунд переговоров 5 июля был отложен, а новая дата пока не названа.

ОАЭ выступают против принятия решения о продлении сделки прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+. При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают.

"Я думаю, что будет достигнут компромисс, который позволит допустить на рынок дополнительные баррели с августа", - сказал агентству Блумберг глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Он допускает усиление политического давления со стороны таких крупных потребителей сырья как Индия, Китай и США.