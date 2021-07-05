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За выходные розничные цены на топливо выросли на 10-30 коп./л
13:20 05.07.2021 |
За выходные (2-5 июля) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 31 коп./л и составила 29,07 грн/л, бензин А-95 подорожал на 26 коп./л — до 30,01 грн/л, а дизельное топливо — на 11 коп./л, до 28,24 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Такой рост стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании подняли цену на дизельное топливо на 32 коп./л, до 29,55 грн/л. «Двойка» и «пятерка» обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 1 грн/л и 80 коп./л, до 30,99 грн/л и 31,64 грн/л соответственно.
SOCAR повысил цену бензинов на 0,8-1 грн/л, ДТ осталось на прежнем уровне — 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.
В сети Shell «двойка» и «пятерка» подорожали на 80 коп./л, до 30,79 и 31,64 грн/л, ДТ — на 36 коп./л, до 29,55 грн/л.
Дискаунтеры «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цену только бензинов и только на 15-30 коп./л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС со 2 по 5 июля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
1,00
|
31,64
|
0,80
|
29,55
|
0,32
|
WOG
|
30,99
|
1,00
|
31,64
|
0,80
|
29,55
|
0,32
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,38
|
0,00
|
30,35
|
0,00
|
28,57
|
0,00
|
Shell
|
30,79
|
0,80
|
31,64
|
0,80
|
29,55
|
0,36
|
SOCAR
|
30,98
|
1,00
|
31,64
|
0,80
|
32,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,34
|
0,28
|
29,34
|
0,28
|
26,33
|
0,13
|
KLO
|
29,99
|
0,10
|
30,29
|
0,20
|
29,09
|
0,20
|
Параллель
|
30,64
|
0,65
|
32,99
|
0,50
|
30,55
|
0,30
|
Автотранс
|
29,58
|
0,20
|
30,98
|
0,40
|
28,98
|
0,00
|
UPG
|
29,60
|
0,50
|
30,60
|
0,50
|
26,90
|
0,20
|
SUNOIL
|
27,01
|
0,00
|
28,01
|
0,00
|
27,09
|
0,00
|
Рур груп
|
30,39
|
0,60
|
30,99
|
0,50
|
28,99
|
0,30
|
Chipo
|
29,02
|
0,00
|
30,02
|
0,00
|
27,52
|
0,00
|
Нефтек
|
30,49
|
0,30
|
30,99
|
0,30
|
31,49
|
0,50
|
Авантаж 7
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
25,85
|
0,00
|
Marshal
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
26,10
|
0,00
|
Mango
|
28,29
|
0,30
|
29,29
|
0,30
|
26,79
|
0,30
|
Катрал
|
29,59
|
0,30
|
30,67
|
0,30
|
26,77
|
0,00
|
Motto
|
27,86
|
0,20
|
28,81
|
0,27
|
26,60
|
0,15
|
Средняя цена в Украине:
|
29,07
|
0,31
|
30,01
|
0,26
|
28,34
|
0,11
Также откорректировали свои цены в сторону увеличения UPG, KLO, «Автотранс», SUNOIL, «Рур груп», «УГД», «Нефтек», Mango, «Катрал» и «Параллель» (см. табл).
Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,64 грн/литр и дизтоплива – 22,55 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на первую декаду июля.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 29,55 грн/л.
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