За выходные розничные цены на топливо выросли на 10-30 коп./л

За выходные (2-5 июля) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 31 коп./л и составила 29,07 грн/л, бензин А-95 подорожал на 26 коп./л — до 30,01 грн/л, а дизельное топливо — на 11 коп./л, до 28,24 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Такой рост стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании подняли цену на дизельное топливо на 32 коп./л, до 29,55 грн/л. «Двойка» и «пятерка» обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 1 грн/л и 80 коп./л, до 30,99 грн/л и 31,64 грн/л соответственно.

SOCAR повысил цену бензинов на 0,8-1 грн/л, ДТ осталось на прежнем уровне — 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети Shell «двойка» и «пятерка» подорожали на 80 коп./л, до 30,79 и 31,64 грн/л, ДТ — на 36 коп./л, до 29,55 грн/л.

Дискаунтеры «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цену только бензинов и только на 15-30 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС со 2 по 5 июля, грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 30,99 1,00 31,64 0,80 29,55 0,32 WOG 30,99 1,00 31,64 0,80 29,55 0,32 Авиас 27,95 0,00 28,95 0,00 28,00 0,00 Укрнафта 28,00 0,00 29,00 0,00 28,00 0,00 AMIC 29,38 0,00 30,35 0,00 28,57 0,00 Shell 30,79 0,80 31,64 0,80 29,55 0,36 SOCAR 30,98 1,00 31,64 0,80 32,48 0,00 БРСМ-Нафта 28,34 0,28 29,34 0,28 26,33 0,13 KLO 29,99 0,10 30,29 0,20 29,09 0,20 Параллель 30,64 0,65 32,99 0,50 30,55 0,30 Автотранс 29,58 0,20 30,98 0,40 28,98 0,00 UPG 29,60 0,50 30,60 0,50 26,90 0,20 SUNOIL 27,01 0,00 28,01 0,00 27,09 0,00 Рур груп 30,39 0,60 30,99 0,50 28,99 0,30 Chipo 29,02 0,00 30,02 0,00 27,52 0,00 Нефтек 30,49 0,30 30,99 0,30 31,49 0,50 Авантаж 7 27,95 0,00 28,95 0,00 25,85 0,00 Marshal 26,90 0,00 27,90 0,00 26,10 0,00 Mango 28,29 0,30 29,29 0,30 26,79 0,30 Катрал 29,59 0,30 30,67 0,30 26,77 0,00 Motto 27,86 0,20 28,81 0,27 26,60 0,15 Средняя цена в Украине: 29,07 0,31 30,01 0,26 28,34 0,11

Также откорректировали свои цены в сторону увеличения UPG, KLO, «Автотранс», SUNOIL, «Рур груп», «УГД», «Нефтек», Mango, «Катрал» и «Параллель» (см. табл).

Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,64 грн/литр и дизтоплива – 22,55 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на первую декаду июля.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 29,55 грн/л.