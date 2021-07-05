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Нефть незначительно дешевеет 5 июля в ожидании новостей от ОПЕК+
08:25 05.07.2021 |
Мировые цены на нефть незначительно снижаются в понедельник утром в ожидании третьего раунда переговоров ОПЕК+ по судьбе соглашения об ограничении добычи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EEST цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,13% - до 76,07 доллара, августовских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 75,07 доллара за баррель.
ОПЕК+ в понедельник предпримет уже третью попытку договориться о дальнейшей судьбе сделки. Предыдущие две встречи 1 и 2 июля завершились безрезультатно.
СМИ сообщали, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу наращивать добычу с августа по декабрь ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки и продлить общий срок соглашения, который сейчас ограничивается концом апреля, до конца всего 2022 года.
"Если ОПЕК+ завершит и эту встречу без согласия, ожидайте, что цена WTI поднимется выше максимума с 3 октября 2018 года в 76,90 доллара за баррель", - прокомментировал газете Wall Street Journal исполнительный директор по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберт Яугер (Robert Yawger).
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