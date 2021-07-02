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Цены на бензин и автогаз 2 июля продолжили рост на АЗС
17:20 02.07.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 2 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,76 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,7 6 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,22 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 15,37 гривен за литр (+0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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