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С 25 июня по 2 июля средняя цена сжиженного газа в оптовом сегменте поднялась на 1000 грн/т
15:51 02.07.2021 |
Стоимость сжиженного газа в оптовом сегменте в Украине продолжает расти. С 25 июня по 2 июля средняя цена на рынке поднялась на 1000 грн/т, повышение ускорилось к концу недели. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».
Трейдеры ожидают, что из-за роста котировок предложение на рынке будет сокращаться, а цена вырастет. Так, в южном регионе стоимость СУГ в опте выросла на 600-1500 грн/т и колеблется в районе 24 000-24 500 грн/т. Напомним, что Sonatrack на июль повысил цены на пропан бутан на $100-113/т, что приведет к сокращению морских поставок в Украину в ближайшее время. Таким образом, ожидается сокращение предложений в южных областях.
Также уменьшается рентабельность поставок через западную границу из-за роста цен на белорусско-польской границе. Трейдеры отмечают и задержки в отгрузках уже законтрактованных объемов из Польши. Стоимость ресурса в западных регионах повысилась наибольшим образом, до 23 900-24 200 грн/т (+1 400-1 600 грн/т за неделю).
Украинские операторы отмечают, что несмотря на крупные поставки в июне, рынок остается сбалансированным. Кроме того, ряд ритейлеров сообщает, что с конца июня наблюдается рост продаж на АЗС. В этой ситуации трейдеры стараются придержать ресурс в ожидании дальнейшего роста цен.
Так, в Киевской области цены в среднем выросли на 1 100 грн/т, а рабочий диапазон составил 23 500-24 000 грн/т. В Харьковской области стоимость на ГНС поднялась до 23 000-23 500 грн/т, в Полтавской - до 22 900- 23 300 грн/т.
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