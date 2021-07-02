Розничные сети с 25 июня по 2 июля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–50 коп./л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем откорректировала цены в среднем на 2-3 коп./л, до 14,80-14,82 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Днепропетрвоской области, где группа снизила цены на 35 коп./л, до 14,55 грн/л. На станциях в Закарпатской, Кировоградской и Полтавской областях ресурс подешевел на 5-20 коп./л.

В сети SOCAR продукт подешевел на 50 коп./л, до 15,98 грн/л. На KLO цена опустилась на 10 коп/л (15,59 грн/л).

Одесская сеть «Катрал» снизила цену до 14,97 грн/л (-40 коп./л), а житомирский «Фактор» — до 14,80 грн/л (-10 коп/л).

Такие сети как BVS, Chipo, «Фактор», Нефтек, «Катрал», «Татнефть-АЗС-Украина» и др. снизили цены в среднем на 5-40 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 2 июля составила 15,37 грн/л (-3 коп./л за неделю).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 25 июня по 2 июля, грн/л: