Розничные сети с 25 июня по 2 июля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–50 коп./л

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Розничные сети с 25 июня по 2 июля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–50 коп./л

12:55 02.07.2021 |

Нефть и безнин

 

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем откорректировала цены в среднем на 2-3 коп./л, до 14,80-14,82 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Днепропетрвоской области, где группа снизила цены на 35 коп./л, до 14,55 грн/л. На станциях в Закарпатской, Кировоградской и Полтавской  областях ресурс подешевел на 5-20 коп./л.

В сети SOCAR продукт подешевел на 50 коп./л, до 15,98 грн/л. На KLO цена опустилась на 10 коп/л (15,59 грн/л).

Одесская сеть «Катрал» снизила цену до 14,97 грн/л (-40 коп./л), а житомирский «Фактор» — до 14,80 грн/л (-10 коп/л).

Такие сети как BVS, Chipo, «Фактор», Нефтек, «Катрал»,  «Татнефть-АЗС-Украина» и др. снизили цены в среднем на 5-40 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 2 июля составила 15,37 грн/л (-3 коп./л за неделю).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 25 июня по 2 июля, грн/л:

Компания

Цена

Изм.

ОККО

15,99

0,00

WOG

15,98

0,00

Авиас

14,80

-0,03

Укрнафта

14,82

-0,02

AMIC

15,14

0,00

Shell

15,57

0,00

SOCAR

15,98

-0,50

БРСМ-Нафта

15,53

-0,01

KLO

15,59

-0,10

Параллель

16,45

0,00

Автотранс

15,78

0,00

UPG

15,25

0,00

SUNOIL

15,48

0,00

BVS

15,29

-0,20

Chipo

15,22

-0,04

Фактор

14,80

-0,10

Авантаж 7

14,82

0,00

Нефтек

15,79

-0,20

Катрал

14,97

-0,40

Татнефть-АЗС-Украина

15,24

-0,18

Овис

15,39

-0,10

Mango

14,94

-0,03

Motto

15,16

-0,02

Средняя цена в Украине:

15,37

-0,03
По материалам: EnKorr
 

ПО РУБРИКАМ

15:59 Документы о структуре собственности не подали 18% небанковских финучреждений - НБУ

13:30 Средства «лопнувших» банков пустят на покупку ОВГЗ: нужны деньги для расчета с вкладчиками

13:21 Украина в III кв.-2021 шесть раз предложит ОВГЗ в долларах и трижды – в евро

13:15 Доллар 2 июля продолжает дорожать к евро

12:19 Азиатские биржи 2 июля закрылись в основном снижением на опасениях по COVID

10:57 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 1.07.21

10:54 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.07.21

10:48 Остаток средств на корсчетах банков 02.07.21

10:44 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 1.07.2021

09:34 В США возросло количество жалоб пользователей на работу биткоин-бирж

09:01 Цена на золото слабо меняется 2 июля в отсутствие значимых факторов

07:58 Рынок акций США 1 июля закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,38%

01.07 Госбанки старались удержать курс на фоне кадрового скандала в Нацбанке, но не смогли - доллар подорожал

01.07 Депозитные ставки для физлиц 1.07.21

01.07 Из НБУ уходит третий директор департамента за сутки

• дальше…

17:24 Витренко просит суд остановить предписание НАПК о его увольнении

17:20 Цены на бензин и автогаз 2 июля продолжили рост на АЗС

17:15 lifecell заявляет о несоответствии норм «ресурсного» законопроекта меморандуму о развитии 4G связи

16:46 Операторы игорного рынка уплатили за лицензии около ₴900 миллионов - эксперт

15:55 За I полугодие в общий фонд госбюджета заимствовали 257,8 миллиарда гривень

15:51 С 25 июня по 2 июля средняя цена сжиженного газа в оптовом сегменте поднялась на 1000 грн/т

15:47 Рада введет уголовную ответственность для нелегалов в Зоне отчуждения

15:43 Французская Total покупает 6 солнечных электростанций в Украине

14:10 Украина получила $350 млн от Всемирного банка – Минфин

14:05 Рост в базовых отраслях экономики Украины замедлился в четыре раза

• дальше…

16:42 В ЕС подготовили план сотрудничества с Восточным партнерством с пакетом инвестиций на 2,3 млрд евро

12:26 Военнослужащие НАТО оставили авиабазу Баграм в Афганистане

09:47 Компанию Трампа обвиняют в неуплате налогов. Ее главе Аллену Вайссельбергу грозит до 15 лет

09:20 Регулятор ЕС пока не рекомендует комбинировать различные виды вакцин

09:13 Экономист: «Внешнеторговое чудо» Беларуси близится к концу

08:47 Комитет Конгресса США проголосовал против отмены санкций в отношении Nord Stream 2

08:31 «Мотор Сич» и турецкие вертолеты. Как Украина поможет Эрдогану обходить флажки США

01.07 Глобальный налог для международных компаний получил поддержку 130 стран

01.07 Великобритания закроет всю угольную генерацию в 2024 г, на год раньше срока

01.07 В ЕС начали действовать цифровые COVID-сертификаты

30.06 Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России

30.06 Последние солдаты бундесвера покинули Афганистан

30.06 ЕС продлил пошлины на импорт стали на три года

29.06 ЕСПЧ определил, когда заслушает дело против России по Донбассу

29.06 Число долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов

• дальше…

16:56 Парковка в центре Киева подорожала в несколько раз

13:05 Транспорт Киева начал работать без кондукторов

01.07 В Киеве уволили всю команду Коммунальной службы перевозок

24.06 Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 54%

24.06 Украина заняла 34-е место в рейтинге стартап-экосистем мира. Львов вырос на 99 пунктов

22.06 Минздрав намерен запустить кабинет пациента в «Дие» осенью

17.06 Медики рекомендуют начинать постковидную реабилитацию больного еще во время болезни

16.06 Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы

16.06 Власти Киева повысят тарифы на парковку в центре города

15.06 МВД получило 160 миллионов от штрафов за превышение скорости

15.06 Почти половина украинцев планирует рано или поздно вакцинироваться от коронавируса – опрос центра Разумкова

15.06 Почти половина украинцев пользуется украинским языком в быту – опрос

11.06 Количество мошеннических сделок на вторичном рынке недвижимости Киева сократилась на 70% - АСНУ

11.06 Жилье в формате «город в городе» по Киеву дороже проектов без инфраструктуры минимум на 20% – мнение

09.06 Эколог Владимир Борейко: Миллиард деревьев от Зеленского — дурной пиар, они просто засохнут

• дальше…

17:24 Витренко просит суд остановить предписание НАПК о его увольнении

15:53 Разумков попытается изменить законопроект Зеленского об олигархах

14:12 Общественные организации просят Зеленского обеспечить независимую работу «департамента войны» без влияния Венедиктовой

08:36 Для контроля качества медуслуг может быть создан специальный госорган

01.07 Шоу должно продолжаться. Почему олигархи разрешили Зеленскому начать игру в деолигархизацию

01.07 НАЗК потребовало от набсовета «Нафтогаза» уволить Витренко

01.07 Десять топ-менеджеров НБУ заявили об отставке. Что случилось и причем тут Кирилл Шевченко?

30.06 Большая цена маленькой наглости. Сумеет ли Запад выдавить из Зеленского судебную реформу

30.06 «НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка идут все руководители департамента

30.06 Расследование дела вагнеровцев: Положит ли ВСК начало импичменту Зеленского

30.06 Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России

30.06 Зачем ФОПы решили отнести гроб Зеленскому - интервью с Алексеем Голобуцким

30.06 Рада приняла в целом законопроект об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию

29.06 ЕСПЧ определил, когда заслушает дело против России по Донбассу

29.06 5 острых вопросов про украинскую евроинтеграцию: что не вошло в отчеты правительства

• дальше…

17:02 Amazon создала тайный альянс для противостояния Microsoft на рынке бизнес-приложений

12:39 Китайцы создадут самый мощный в мире лазер, чтобы синтезировать неизвестную материю

09:59 Volvo показала предвестника будущей линейки электромобилей

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

01.07 640 л.с. и 3,3 секунды до «сотни»: представлен быстрейший Porsche Cayenne Turbo GT

01.07 WhatsApp тестирует сообщения, исчезающие сразу после прочтения

01.07 Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре военных

01.07 В GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5 и The Sims 4 могут скрываться майнеры криптовалюты. Avast обнаруживает такое ПО в пиратских копиях игр

01.07 Мощный мотор и полуавтопилот: представлен обновленный Volkswagen Polo GTI

30.06 Google и Microsoft не стали продлевать шестилетнее «соглашение о ненападении»

30.06 Apple открыла официальный офис в Украине

30.06 Обновленный Audi e-tron сможет проезжать без подзарядки 600 км

30.06 Samsung освоит массовое производство 3-нм изделий не ранее 2024 года

30.06 Совершён первый в истории междугородний перелёт на автомобиле. AirCar умеет трансформироваться из машины в самолёт и обратно

30.06 Jeep представил самую хардкорную версию Wrangler

• дальше…

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно