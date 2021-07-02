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Розничные сети с 25 июня по 2 июля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–50 коп./л
12:55 02.07.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем откорректировала цены в среднем на 2-3 коп./л, до 14,80-14,82 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Днепропетрвоской области, где группа снизила цены на 35 коп./л, до 14,55 грн/л. На станциях в Закарпатской, Кировоградской и Полтавской областях ресурс подешевел на 5-20 коп./л.
В сети SOCAR продукт подешевел на 50 коп./л, до 15,98 грн/л. На KLO цена опустилась на 10 коп/л (15,59 грн/л).
Одесская сеть «Катрал» снизила цену до 14,97 грн/л (-40 коп./л), а житомирский «Фактор» — до 14,80 грн/л (-10 коп/л).
Такие сети как BVS, Chipo, «Фактор», Нефтек, «Катрал», «Татнефть-АЗС-Украина» и др. снизили цены в среднем на 5-40 коп./л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 2 июля составила 15,37 грн/л (-3 коп./л за неделю).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 25 июня по 2 июля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,99
|
0,00
|
WOG
|
15,98
|
0,00
|
Авиас
|
14,80
|
-0,03
|
Укрнафта
|
14,82
|
-0,02
|
AMIC
|
15,14
|
0,00
|
Shell
|
15,57
|
0,00
|
SOCAR
|
15,98
|
-0,50
|
БРСМ-Нафта
|
15,53
|
-0,01
|
KLO
|
15,59
|
-0,10
|
Параллель
|
16,45
|
0,00
|
Автотранс
|
15,78
|
0,00
|
UPG
|
15,25
|
0,00
|
SUNOIL
|
15,48
|
0,00
|
BVS
|
15,29
|
-0,20
|
Chipo
|
15,22
|
-0,04
|
Фактор
|
14,80
|
-0,10
|
Авантаж 7
|
14,82
|
0,00
|
Нефтек
|
15,79
|
-0,20
|
Катрал
|
14,97
|
-0,40
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
15,24
|
-0,18
|
Овис
|
15,39
|
-0,10
|
Mango
|
14,94
|
-0,03
|
Motto
|
15,16
|
-0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
15,37
|
-0,03
|
|
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