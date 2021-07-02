Финансовые новости
- |
- 02.07.21
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на нефть колеблются 2 июля в ожидании решений ОПЕК+
08:14 02.07.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром колеблются в районе закрытия четверга, инвесторы ожидают решений альянса ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 EEST цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09% - до 75,77 доллара, августовских фьючерсов на WTI - на 0,01%, до 75,22 доллара за баррель. Минутами ранее нефть обеих марок незначительно дорожала.
Инвесторы ожидали, что альянс в четверг примет решение о параметрах добычи в августе, однако позднее заседание было перенесено на пятницу. Отмечалось, что заседание мониторингового комитета ОПЕК+ затянулось, так как со своей базой отсчета сокращений добычи не согласны ОАЭ.
Основательница Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari), мнение которой приводит агентство Блумберг, полагает, что на этом фоне предварительная сделка между Саудовской Аравией и Россией состоится, однако могут быть сделаны некоторых уступки ОАЭ.
Аналитики полагают, что ОПЕК+ договорится об увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в день ежемесячно с августа до конца текущего года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Шоу должно продолжаться. Почему олигархи разрешили Зеленскому начать игру в деолигархизацию
|Рада приняла в 1-м чтении «ресурсный законопроект» с повышением ставок отдельных налогов и рентных платежей
|Рада приняла в первом чтении законопроект о деолигархизации
|Из НБУ уходит третий директор департамента за сутки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Продажи новых автомобилей в июне выросли на 21%
|Дефицит общего фонда госбюджета Украины в июне возрос до 18,5 млрд грн, с начала года до 49,8 млрд грн - Минфин
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.07.21
|Цена на золото слабо меняется 2 июля в отсутствие значимых факторов
|Комитет Конгресса США проголосовал против отмены санкций в отношении Nord Stream 2
|Для контроля качества медуслуг может быть создан специальный госорган
Это интересно
|В GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5 и The Sims 4 могут скрываться майнеры криптовалюты. Avast обнаруживает такое ПО в пиратских копиях игр
|Мощный мотор и полуавтопилот: представлен обновленный Volkswagen Polo GTI
|Google и Microsoft не стали продлевать шестилетнее «соглашение о ненападении»
|Apple открыла официальный офис в Украине
|Обновленный Audi e-tron сможет проезжать без подзарядки 600 км
|Samsung освоит массовое производство 3-нм изделий не ранее 2024 года
|Совершён первый в истории междугородний перелёт на автомобиле. AirCar умеет трансформироваться из машины в самолёт и обратно