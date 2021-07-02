Цены на нефть колеблются 2 июля в ожидании решений ОПЕК+

Мировые цены на нефть в пятницу утром колеблются в районе закрытия четверга, инвесторы ожидают решений альянса ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 EEST цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09% - до 75,77 доллара, августовских фьючерсов на WTI - на 0,01%, до 75,22 доллара за баррель. Минутами ранее нефть обеих марок незначительно дорожала.

Инвесторы ожидали, что альянс в четверг примет решение о параметрах добычи в августе, однако позднее заседание было перенесено на пятницу. Отмечалось, что заседание мониторингового комитета ОПЕК+ затянулось, так как со своей базой отсчета сокращений добычи не согласны ОАЭ.

Основательница Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari), мнение которой приводит агентство Блумберг, полагает, что на этом фоне предварительная сделка между Саудовской Аравией и Россией состоится, однако могут быть сделаны некоторых уступки ОАЭ.

Аналитики полагают, что ОПЕК+ договорится об увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в день ежемесячно с августа до конца текущего года.