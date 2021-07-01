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Цены на нефть 1 июля усиливают рост в преддверии заседания ОПЕК+
15:16 01.07.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг днем увеличивают темпы роста в ожидании решений ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.22 EEST цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,11% - до 75,45 доллара, августовских фьючерсы на WTI - на 1,14% - до 74,31 доллара за баррель. Утром нефть обеих марок дорожала примерно на 0,2%.
Инвесторы сосредоточены на предстоящем заседании ОПЕК+, которое пройдет позднее в четверг. Аналитики полагают, что альянс на фоне резкого увеличения спроса и недостаточного предложения примет решение об увеличении добычи.
Аналитик ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что в случае повышения добычи в августе менее чем на 500 тысяч баррелей в день, нефть продолжит дорожать.
При этом беспокойства относительно распространения варианта коронавируса "дельта" и возможного возобновления карантинных ограничений на этом фоне сохраняются, однако, как отметил Паттерсон, на данный момент рынок справляется с тем, чтобы "игнорировать" возможные риски.
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