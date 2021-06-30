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Нефть дорожает 30 июня на данных о снижении запасов в США
08:31 30.06.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.01 EEST цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55% - до 74,69 доллара, августовских фьючерсов - на 0,41%, до 75,07 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,74% - до 73,52 доллара за баррель.
По оценке API, за неделю по 25 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 8,15 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения только на 4,46 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго США будут опубликованы в среду. Прогнозируется снижение показателя на 4,7 миллиона баррелей.
Текущий год пока складывается положительно для котировок нефти: за первое полугодие стоимость марки Brent подскочила в 1,4 раза, WTI - в 1,5 раза. Это стало лучшим ростом по итогам шести месяцев с 2009 года. За второй квартал нефть подорожала на 16-21%.
Такому значительному росту способствовало восстановление спроса на сырье на фоне развертывания вакцинации от коронавируса и постепенного снятия ограничений на передвижение в большинстве стран. Поддерживают рынок и решения ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи, что, при текущих темпах роста спроса, рождает нехватку предложения.
"Мы ожидаем, что в ближайшем будущем потребление будет превышать предложение. По мере того расширения вакцинации беспокойство за спрос, вызванное вирусом, будет ослабевать", - сказал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хоуи Ли (Howie Lee).
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