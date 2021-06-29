Топливо подорожало в эконом- и среднем-сегментах АЗС

Розничные сети АЗС, работающие в эконом-сегменте, в период с 25 по 29 июня повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 5-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

На станциях «Авантаж 7» бензины подорожали на 50 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л. На столько же цены бензщинов повысила сети «Кворум».

На 30 коп./л выросла цена бензинов в сети Chipo.

В сети «БРСМ-Нафта» цены на бензины выросли на 23 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 28,07 грн/л, А-95 — до 29,07 грн/л. При этом ДТ подорожало на 8 коп./л, до 26,28 грн/л.

Сеть Motto повысила цены на бензины и ДТ в среднем на 5-7 коп./л: «двойка» в среднем подорожала до 27,63 грн/л, «пятерка» — до 28,53 грн/л., ДТ — до 26,41 грн/л.

Кроме того, топливо подорожало в таких сетях: Mango, Олас, BVS (см. табл.).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 25 по 29 июня, грн/л:

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,99 0,00 30,84 0,00 29,23 0,00 WOG 29,99 0,00 30,84 0,00 29,23 0,00 Авиас 27,95 0,00 28,95 0,00 28,00 0,00 Укрнафта 28,00 0,00 29,00 0,00 28,00 0,00 AMIC 29,35 0,00 29,90 0,00 28,04 0,00 Shell 29,99 0,00 30,84 0,00 29,19 0,00 SOCAR 29,98 0,00 30,84 0,00 32,48 0,00 БРСМ-Нафта 28,07 0,23 29,07 0,23 26,28 0,08 KLO 30,09 0,00 30,59 0,00 28,79 0,00 Параллель 29,99 0,00 32,49 0,00 30,25 0,00 Автотранс 29,38 0,00 30,58 0,00 28,98 0,00 UPG 29,10 0,00 30,10 0,00 26,70 0,00 SUNOIL 27,01 0,00 28,01 0,00 27,09 0,00 BVS 29,59 0,00 30,39 0,00 28,69 0,20 Chipo 29,02 0,30 30,02 0,30 27,52 0,00 Кворум 28,40 0,50 29,45 0,50 26,30 -0,15 Авантаж 7 27,95 0,50 28,95 0,50 25,85 0,00 Marshal 26,70 0,00 27,70 0,00 25,90 0,00 Mango 27,99 0,20 28,99 0,20 26,49 0,00 Олас 28,85 0,00 29,70 0,00 27,80 0,90 Motto 27,63 0,07 28,53 0,05 26,41 0,05 Средняя цена в Украине: 28,75 0,03 29,71 0,03 28,18 0,01

Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,84 грн/литр и дизтоплива – 22,23 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на последнюю декаду июня.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,84 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 29,23 грн/л. По сравнению с серединой месяца средняя цена на бензин возросла на 0,02 грн/литр, на ДТ – на 0,14 грн/л.