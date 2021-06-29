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Топливо подорожало в эконом- и среднем-сегментах АЗС
15:48 29.06.2021 |
Розничные сети АЗС, работающие в эконом-сегменте, в период с 25 по 29 июня повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 5-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
На станциях «Авантаж 7» бензины подорожали на 50 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л. На столько же цены бензщинов повысила сети «Кворум».
На 30 коп./л выросла цена бензинов в сети Chipo.
В сети «БРСМ-Нафта» цены на бензины выросли на 23 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 28,07 грн/л, А-95 — до 29,07 грн/л. При этом ДТ подорожало на 8 коп./л, до 26,28 грн/л.
Сеть Motto повысила цены на бензины и ДТ в среднем на 5-7 коп./л: «двойка» в среднем подорожала до 27,63 грн/л, «пятерка» — до 28,53 грн/л., ДТ — до 26,41 грн/л.
Кроме того, топливо подорожало в таких сетях: Mango, Олас, BVS (см. табл.).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 25 по 29 июня, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,84
|
0,00
|
29,23
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,84
|
0,00
|
29,23
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,35
|
0,00
|
29,90
|
0,00
|
28,04
|
0,00
|
Shell
|
29,99
|
0,00
|
30,84
|
0,00
|
29,19
|
0,00
|
SOCAR
|
29,98
|
0,00
|
30,84
|
0,00
|
32,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,07
|
0,23
|
29,07
|
0,23
|
26,28
|
0,08
|
KLO
|
30,09
|
0,00
|
30,59
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
Параллель
|
29,99
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
30,25
|
0,00
|
Автотранс
|
29,38
|
0,00
|
30,58
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
UPG
|
29,10
|
0,00
|
30,10
|
0,00
|
26,70
|
0,00
|
SUNOIL
|
27,01
|
0,00
|
28,01
|
0,00
|
27,09
|
0,00
|
BVS
|
29,59
|
0,00
|
30,39
|
0,00
|
28,69
|
0,20
|
Chipo
|
29,02
|
0,30
|
30,02
|
0,30
|
27,52
|
0,00
|
Кворум
|
28,40
|
0,50
|
29,45
|
0,50
|
26,30
|
-0,15
|
Авантаж 7
|
27,95
|
0,50
|
28,95
|
0,50
|
25,85
|
0,00
|
Marshal
|
26,70
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
Mango
|
27,99
|
0,20
|
28,99
|
0,20
|
26,49
|
0,00
|
Олас
|
28,85
|
0,00
|
29,70
|
0,00
|
27,80
|
0,90
|
Motto
|
27,63
|
0,07
|
28,53
|
0,05
|
26,41
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
28,75
|
0,03
|
29,71
|
0,03
|
28,18
|
0,01
Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,84 грн/литр и дизтоплива – 22,23 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на последнюю декаду июня.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,84 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 29,23 грн/л. По сравнению с серединой месяца средняя цена на бензин возросла на 0,02 грн/литр, на ДТ – на 0,14 грн/л.
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