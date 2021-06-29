Автогаз 29 июня продолжил дешеветь в рознице

Розничные сети с 25 по 29 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В сети SOCAR продукт подешевел на 50 коп./л, до 15,98 грн/л. На столько же цена опустилась на станциях «Параллели».

Одесская сеть «Катрал» снизила цену до 14,97 грн/л (-40 коп./л), а житомирский «Фактор» — до 14,80 грн/л.

Такие сети как BVS, «Кворум», Mango и Chipo снизи цену в пределах 5-15 коп./л.

Между тем, за счет роста цен на 20 и 40 коп./л на станциях Motto и «БРСМ-Нафта» в Днепропетровской области средняя цена автогаза у этих операторов выросла на 2 и 4 коп./л соответственно.

Средняя стоимость СУГ по Украине 29 июня составила 15,37 грн/л (-3 коп./л за выходные).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 25 по 29 июня, грн/л: