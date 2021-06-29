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Автогаз 29 июня продолжил дешеветь в рознице
13:09 29.06.2021 |
Розничные сети с 25 по 29 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сети SOCAR продукт подешевел на 50 коп./л, до 15,98 грн/л. На столько же цена опустилась на станциях «Параллели».
Одесская сеть «Катрал» снизила цену до 14,97 грн/л (-40 коп./л), а житомирский «Фактор» — до 14,80 грн/л.
Такие сети как BVS, «Кворум», Mango и Chipo снизи цену в пределах 5-15 коп./л.
Между тем, за счет роста цен на 20 и 40 коп./л на станциях Motto и «БРСМ-Нафта» в Днепропетровской области средняя цена автогаза у этих операторов выросла на 2 и 4 коп./л соответственно.
Средняя стоимость СУГ по Украине 29 июня составила 15,37 грн/л (-3 коп./л за выходные).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 25 по 29 июня, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,99
|
0,00
|
WOG
|
15,98
|
0,00
|
Авиас
|
14,83
|
0,00
|
Укрнафта
|
14,84
|
0,00
|
AMIC
|
15,09
|
0,00
|
Shell
|
15,57
|
0,00
|
SOCAR
|
15,98
|
-0,50
|
БРСМ-Нафта
|
15,58
|
0,04
|
KLO
|
15,69
|
0,00
|
Параллель
|
15,95
|
-0,50
|
Автотранс
|
15,78
|
0,00
|
UPG
|
15,25
|
0,00
|
SUNOIL
|
15,48
|
0,00
|
BVS
|
15,39
|
-0,10
|
Chipo
|
15,22
|
-0,04
|
Кворум
|
15,40
|
-0,15
|
Авантаж 7
|
14,82
|
0,00
|
Marshal
|
14,90
|
0,00
|
Катрал
|
14,97
|
-0,40
|
Mango
|
14,94
|
-0,03
|
Фактор
|
14,80
|
-0,10
|
Motto
|
15,20
|
0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
15,37
|
-0,03
|
|
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