СУГ перешел к росту в опте

Стоимость сжиженного газа в оптовом сегменте начала расти, динамика увеличения цены составила 100-700 грн/т за неделю с 18 по 25 июня. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95». В наибольшей мере рост ощущается в западном и столичном регионах.

Так, в Киевской области трейдеры сообщают о повышении рабочих цен в среднем на 600-700 грн/т. Средняя цена газа на условиях самовывоза с ГНС 25 июня колебалась в пределах 22 500-22 700 грн/т. На Западе стоимость повысилась до 22 700-23 000 грн/т (+300-700 грн).

Одним из драйверов роста в западном регионе является сокращение поставок газа из Польши. «Цены на газ растут в западных странах, туда переориентировались потоки из Польши и других стран восточной Европы и из-за этого выросла «брестская» котировка. Целесообразность поставок в Украину пока отсутствует», - считает один из столичных трейдеров.

Стоимости реальных сделок в южном регионе пока подросла незначительно - 100-200 грн/т - и колеблется в районе 22 200-23 100 грн/т. В частности, в Одессе «Укртатнафта» озвучивала прайс 22 600 грн/т, дисконт от которого порой достигает 400 грн/т. В Николаевской области «Надежда» с Первомайска предлагает СУГ по прайсу 23 400 грн/т, однако реальные сделки проходят с традиционным дисконтом до 500 грн/т.

В Харьковской области цена варьировалась на уровне 22 300-22 600 грн/т, а в Полтавской - к концу недели подросли к 22 300- 22 600 грн/т.

Как сообщал enkorr, на вчерашнем аукционе «Укргаздобычи» 24 июня ресурс подорожал на 900 грн/т, до 22 270 грн/т, что стало первым ростом с 8 июня 2021 г.

Напомним, предпосылки для роста начали появляться к концу второй декады июня, однако избыток ресурса, сформировавший на рынке, тормозил процесс. Сокращение импортных поставок и рост розничных продаж поспособствовали ускоренном потреблению запасов.

