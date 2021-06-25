За неделю топливо подорожало на 25-45 коп./л

Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю (18-25 июня) выросла на 24 коп./л и составила 28,72 грн/л, бензин А-95 подорожал на 37 коп./л — до 29,68 грн/л, а дизельное топливо прибавило 44 коп./л (до 28,17 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Так, на станциях ANP бензин марки А-92 подорожал до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л и ДТ — до 28,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 28,00 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 29,00 и 28,00 грн/л.

На WOG и ОККО дизельное топливо подорожало на 24 коп./л, до 29,23 грн/л. Shell опустил цену бензина А-92 на 30 коп./л, до 29,99 грн/л, при этом поднял цену на ДТ до 29,19 грн/л (+10 коп./л).

В сети UPG «двойка» подорожала на 20 коп./л, до 29,10 грн/л, «пятерка» — на 30 коп./л, до 30,10 грн/л, ДТ — на 20 коп./л, до 26,70 грн/л.

Также откорректировали свои цены, в основном на дизельное топливо, в сторону увеличения AMIC, KLO, «Параллель», «Автотранс», «Укр-Петроль», «Рур груп», УГД, BVS и другие (см. табл).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 18 по 25 июня, грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,99 0,00 30,84 0,02 29,23 0,24 WOG 29,99 0,00 30,84 0,02 29,23 0,24 Авиас 27,95 1,00 28,95 1,00 28,00 1,00 Укрнафта 28,00 1,00 29,00 1,00 28,00 1,00 AMIC 29,35 0,00 29,90 0,03 28,04 0,13 Shell 29,99 -0,30 30,84 0,02 29,19 0,10 SOCAR 29,98 0,00 30,84 0,02 32,48 0,00 БРСМ-Нафта 27,84 0,00 28,84 0,00 26,20 -0,03 KLO 30,09 0,00 30,59 0,00 28,79 0,10 Параллель 29,99 0,00 32,49 0,00 30,25 0,26 Автотранс 29,38 0,00 30,58 0,00 28,98 0,20 UPG 29,10 0,20 30,10 0,30 26,70 0,20 SUNOIL 27,01 0,00 28,01 0,00 27,09 0,00 Нефтек 29,99 0,20 30,49 0,20 30,99 0,00 Chipo 28,72 0,00 29,72 0,00 27,52 0,00 Укр-Петроль 27,80 0,20 28,80 0,20 27,50 0,60 Авантаж 7 27,45 0,00 28,45 0,00 25,85 0,00 Рур груп 29,79 0,30 30,49 0,00 28,69 0,20 Mango 27,79 0,00 28,79 0,00 26,49 0,00 ZOG 28,49 0,50 29,49 0,50 28,49 0,60 Укргаздобыча 28,40 0,20 29,40 0,20 27,70 0,20 Motto 27,56 0,12 28,48 0,15 26,36 0,00 Средняя цена в Украине: 28,72 0,35 29,68 0,37 28,17 0,44

Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,84 грн/литр и дизтоплива – 22,23 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на последнюю декаду июня.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,84 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 29,23 грн/л. По сравнению с серединой месяца средняя цена на бензин возросла на 0,02 грн/литр, на ДТ – на 0,14 грн/л.

Как сообщал enkorr, 2 июня Кабинет министров внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере $27/т, или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензинов и 73 коп./л (с НДС) — к ДТ.

14 мая 2021 г. правительство приняло постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).