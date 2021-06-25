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За неделю топливо подорожало на 25-45 коп./л
15:53 25.06.2021 |
Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю (18-25 июня) выросла на 24 коп./л и составила 28,72 грн/л, бензин А-95 подорожал на 37 коп./л — до 29,68 грн/л, а дизельное топливо прибавило 44 коп./л (до 28,17 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Так, на станциях ANP бензин марки А-92 подорожал до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л и ДТ — до 28,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 28,00 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 29,00 и 28,00 грн/л.
На WOG и ОККО дизельное топливо подорожало на 24 коп./л, до 29,23 грн/л. Shell опустил цену бензина А-92 на 30 коп./л, до 29,99 грн/л, при этом поднял цену на ДТ до 29,19 грн/л (+10 коп./л).
В сети UPG «двойка» подорожала на 20 коп./л, до 29,10 грн/л, «пятерка» — на 30 коп./л, до 30,10 грн/л, ДТ — на 20 коп./л, до 26,70 грн/л.
Также откорректировали свои цены, в основном на дизельное топливо, в сторону увеличения AMIC, KLO, «Параллель», «Автотранс», «Укр-Петроль», «Рур груп», УГД, BVS и другие (см. табл).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 18 по 25 июня, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,84
|
0,02
|
29,23
|
0,24
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,84
|
0,02
|
29,23
|
0,24
|
Авиас
|
27,95
|
1,00
|
28,95
|
1,00
|
28,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
1,00
|
29,00
|
1,00
|
28,00
|
1,00
|
AMIC
|
29,35
|
0,00
|
29,90
|
0,03
|
28,04
|
0,13
|
Shell
|
29,99
|
-0,30
|
30,84
|
0,02
|
29,19
|
0,10
|
SOCAR
|
29,98
|
0,00
|
30,84
|
0,02
|
32,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,84
|
0,00
|
28,84
|
0,00
|
26,20
|
-0,03
|
KLO
|
30,09
|
0,00
|
30,59
|
0,00
|
28,79
|
0,10
|
Параллель
|
29,99
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
30,25
|
0,26
|
Автотранс
|
29,38
|
0,00
|
30,58
|
0,00
|
28,98
|
0,20
|
UPG
|
29,10
|
0,20
|
30,10
|
0,30
|
26,70
|
0,20
|
SUNOIL
|
27,01
|
0,00
|
28,01
|
0,00
|
27,09
|
0,00
|
Нефтек
|
29,99
|
0,20
|
30,49
|
0,20
|
30,99
|
0,00
|
Chipo
|
28,72
|
0,00
|
29,72
|
0,00
|
27,52
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
27,80
|
0,20
|
28,80
|
0,20
|
27,50
|
0,60
|
Авантаж 7
|
27,45
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
25,85
|
0,00
|
Рур груп
|
29,79
|
0,30
|
30,49
|
0,00
|
28,69
|
0,20
|
Mango
|
27,79
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
ZOG
|
28,49
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
28,49
|
0,60
|
Укргаздобыча
|
28,40
|
0,20
|
29,40
|
0,20
|
27,70
|
0,20
|
Motto
|
27,56
|
0,12
|
28,48
|
0,15
|
26,36
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,72
|
0,35
|
29,68
|
0,37
|
28,17
|
0,44
Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,84 грн/литр и дизтоплива – 22,23 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на последнюю декаду июня.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,84 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 29,23 грн/л. По сравнению с серединой месяца средняя цена на бензин возросла на 0,02 грн/литр, на ДТ – на 0,14 грн/л.
Как сообщал enkorr, 2 июня Кабинет министров внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере $27/т, или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензинов и 73 коп./л (с НДС) — к ДТ.
14 мая 2021 г. правительство приняло постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).
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