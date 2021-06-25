Розничные сети с 17 по 25 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–50 коп

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 8-9 коп./л, до 14,83-14,84 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Запорожской области, где группа снизила цены на 35 коп./л, до 14,40 грн/л. На станциях в Хмельницкой, Черкасской и других областях ресурс подешевел на 10-30 коп./л.

В сетях ОККО и WOG продукт подешевел на 50 коп./л, до 15,99 и 15,98 грн/л. На станциях «Автотранс» цена автогаза опустилась на 20 коп./л, до 15,78 грн/л.

В сети UPG СУГ подешевел на 40 коп./л, до 15,25 грн/л, в сети Shell — на 18 коп./л, до 15,57 грн/л.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», BVS, ZOG, Motto и «Катрал» снизили цены в среднем на 5-30 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 25 июня составила 15,40 грн/л (-18 коп./л за неделю).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 по 25 июня, грн/л: