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Розничные сети с 17 по 25 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–50 коп
14:14 25.06.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 8-9 коп./л, до 14,83-14,84 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Запорожской области, где группа снизила цены на 35 коп./л, до 14,40 грн/л. На станциях в Хмельницкой, Черкасской и других областях ресурс подешевел на 10-30 коп./л.
В сетях ОККО и WOG продукт подешевел на 50 коп./л, до 15,99 и 15,98 грн/л. На станциях «Автотранс» цена автогаза опустилась на 20 коп./л, до 15,78 грн/л.
В сети UPG СУГ подешевел на 40 коп./л, до 15,25 грн/л, в сети Shell — на 18 коп./л, до 15,57 грн/л.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», BVS, ZOG, Motto и «Катрал» снизили цены в среднем на 5-30 коп./л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 25 июня составила 15,40 грн/л (-18 коп./л за неделю).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 по 25 июня, грн/л:
|
Компания
|
25 июн
|
Изм.
|
ОККО
|
15,99
|
-0,50
|
WOG
|
15,98
|
-0,50
|
Авиас
|
14,83
|
-0,09
|
Укрнафта
|
14,84
|
-0,08
|
AMIC
|
15,09
|
0,00
|
Shell
|
15,57
|
-0,16
|
SOCAR
|
16,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,54
|
-0,08
|
KLO
|
15,69
|
0,00
|
Параллель
|
16,45
|
0,00
|
Автотранс
|
15,78
|
-0,20
|
UPG
|
15,25
|
-0,40
|
SUNOIL
|
15,48
|
0,00
|
BVS
|
15,49
|
-0,10
|
Chipo
|
15,26
|
-0,08
|
ZOG
|
14,45
|
-0,30
|
Авантаж 7
|
14,82
|
0,00
|
Marshal
|
14,90
|
0,00
|
Катрал
|
15,37
|
-0,10
|
Mango
|
14,97
|
0,00
|
Motto
|
15,18
|
-0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
15,40
|
-0,18
|
|
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