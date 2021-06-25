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Цены на нефть немного растут 25 июня на оптимизме по спросу
08:17 25.06.2021 |
Мировые цены на нефть незначительно растут в пятницу утром, поддерживаемые быстрым восстановлением спроса в связи с ослаблением карантинных ограничений в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09%, до 75,63 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,08%, до 73,36 доллара за баррель.
Нефть продолжает дорожать третью торговую сессию подряд. При этом за неделю стоимость сырья марки Brent уже выросла на 2,9%, а WTI - на 2,4%.
Положительную динамику цен на нефть продолжает поддерживать восстановление спроса, которое быстро набирает обороты. При этом предложение остается на прежнем уровне, что также сказывается на росте нефтяных котировок.
Аналитики отмечают, что в данном случае инвесторы ожидают решений об увеличении добычи альянсом ОПЕК+, заседание которого пройдет на следующей неделе.
"Восстановление спроса происходит быстро, и ОПЕК+ будет вынужден "выпустить" больше баррелей, в противном случае мы можем увидеть цены в 80 долларов за баррель в следующем месяце"- сказал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хоуи Ли (Howie Lee).
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