Финансовые новости
- |
- 24.06.21
- |
- 18:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бензин на АЗС резко подорожал 24 июня после публикации новой максимальной цены
16:47 24.06.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 24 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,71 гривен за литр (+0,34 гривен), на бензин А-95 - 29,66 гривен за литр (+0,36 гривен), на дизельное топливо - 28,13 гривен за литр (+0,41 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Зеленский за полтора года не смог найти нового Трубу в ГБР — интервью с Евгением Магдой
ТОП-НОВОСТИ
|Игра без правил. Чем налоговые идеи Кабмина опасны для экономики и бизнеса
|Главные по коррупции. Почему Саакашвили обозвал министра Ткаченко барыгой
|СНБО — прежде всего: Когда «слуги» запретят украинцам оспаривать санкции в судах
|Несемся, но куда? АМКУ Зеленского хочет сократить размер наказания для олигархов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бензин на АЗС резко подорожал 24 июня после публикации новой максимальной цены
|Рост промпроизводства в Украине в мае-2021 замедлился до 5,4% – Госстат
|Крупные розничные сети 24 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–50 коп
|План расходов госбюджета недовыполнен на 36 миллиардов, – Счетная палата
|Нефть дешевеет 24 июня в рамках коррекции
|В Раде зарегистрированы еще два законопроекта по развитию индустриальных парков
Это интересно
|В сентябре SpaceX Starlink сможет обеспечить спутниковое интернет-покрытие по всей Земле
|Microsoft начала внедрять крупнейшее за десятилетия изменение Office
|В Японии нашли способ снизить стоимость «зеленого» водорода на две трети
|Первая попытка автономного судна пересечь Атлантический океан провалилась
|В Европе предложили запретить рекламу машин с бензиновыми и дизельными двигателями
|Джон Макафи заявил об утрате всех сбережений в криптовалютах
|Эксперты научились распознавать дипфейки с 99-процентной точностью