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Крупные розничные сети 24 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–50 коп
15:52 24.06.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сетях ОККО и WOG продукт подешевел на 50 коп./л, до 15,99 и 15,98 грн/л. На станциях «Автотранс» цена автогаза опустилась на 10 коп./л, до 15,88 грн/л.
Кроме того, сеть «БРСМ» снизила цену ресурса на 10 коп./л только в Черкасской области — до 15,29 грн/л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 24 июня составила 15,44 грн/л (-13 коп./л).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 23 на 24 июня, грн/л:
|
Компания
|
24 июн
|
Изм.
|
ОККО
|
15,99
|
-0,50
|
WOG
|
15,98
|
-0,50
|
Авиас
|
14,92
|
0
|
Укрнафта
|
14,92
|
0
|
AMIC
|
15,09
|
0
|
Shell
|
15,64
|
0
|
SOCAR
|
16,48
|
0
|
БРСМ-Нафта
|
15,60
|
-0,01
|
KLO
|
15,69
|
0
|
Параллель
|
16,45
|
0
|
Автотранс
|
15,88
|
-0,10
|
UPG
|
15,65
|
0
|
SUNOIL
|
15,48
|
0
|
BVS
|
15,49
|
0
|
Chipo
|
15,26
|
0
|
Авантаж 7
|
14,82
|
0
|
Marshal
|
14,90
|
0
|
Mango
|
14,97
|
0
|
Motto
|
15,23
|
0
|
Средняя цена в Украине:
|
15,44
|
-0,13
|
|
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