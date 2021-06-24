Нефть дешевеет 24 июня в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к коррекционному снижению после роста утром почти на 1% в связи с сокращением запасов сырья в США, инвесторы также оценивали рост спроса на "черное золото" вследствие восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.50 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,13%, до 75,09 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 72,95 доллара за баррель.

На рынке нефти в четверг днем наблюдается коррекционное снижение цен после роста утром почти на 1%. Инвесторы оценивали данные минэнерго США по запасам этого сырья в стране, которые за минувшую неделю снизились на 7,6 миллиона баррелей.

Кроме того, положительное влияние на нефтяные цены оказывал рост восстановления экономики после пандемии коронавируса, поскольку ограничительные меры на передвижение постепенно отменяются, что способствует росту спроса на топливо.

Инвесторы также находятся в ожидании заседания ОПЕК+, в рамках которого альянс определит дальнейшие условия соглашения. Ранее СМИ сообщали о том, что планируется дополнительное увеличение лимита добычи в августе.