Финансовые новости
- |
- 24.06.21
- |
- 16:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 24 июня в рамках коррекции
15:21 24.06.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к коррекционному снижению после роста утром почти на 1% в связи с сокращением запасов сырья в США, инвесторы также оценивали рост спроса на "черное золото" вследствие восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.50 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,13%, до 75,09 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 72,95 доллара за баррель.
На рынке нефти в четверг днем наблюдается коррекционное снижение цен после роста утром почти на 1%. Инвесторы оценивали данные минэнерго США по запасам этого сырья в стране, которые за минувшую неделю снизились на 7,6 миллиона баррелей.
Кроме того, положительное влияние на нефтяные цены оказывал рост восстановления экономики после пандемии коронавируса, поскольку ограничительные меры на передвижение постепенно отменяются, что способствует росту спроса на топливо.
Инвесторы также находятся в ожидании заседания ОПЕК+, в рамках которого альянс определит дальнейшие условия соглашения. Ранее СМИ сообщали о том, что планируется дополнительное увеличение лимита добычи в августе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Зеленский за полтора года не смог найти нового Трубу в ГБР — интервью с Евгением Магдой
ТОП-НОВОСТИ
|Игра без правил. Чем налоговые идеи Кабмина опасны для экономики и бизнеса
|Главные по коррупции. Почему Саакашвили обозвал министра Ткаченко барыгой
|СНБО — прежде всего: Когда «слуги» запретят украинцам оспаривать санкции в судах
|Несемся, но куда? АМКУ Зеленского хочет сократить размер наказания для олигархов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Крупные розничные сети 24 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–50 коп
|План расходов госбюджета недовыполнен на 36 миллиардов, – Счетная палата
|Нефть дешевеет 24 июня в рамках коррекции
|В Раде зарегистрированы еще два законопроекта по развитию индустриальных парков
|Украинский фонд стартапов профинансировал около 200 бизнес-проектов
|Участникам программы «Теплые кредиты» в июне возместили почти ₴50 миллионов
Это интересно
|В сентябре SpaceX Starlink сможет обеспечить спутниковое интернет-покрытие по всей Земле
|Microsoft начала внедрять крупнейшее за десятилетия изменение Office
|В Японии нашли способ снизить стоимость «зеленого» водорода на две трети
|Первая попытка автономного судна пересечь Атлантический океан провалилась
|В Европе предложили запретить рекламу машин с бензиновыми и дизельными двигателями
|Джон Макафи заявил об утрате всех сбережений в криптовалютах
|Эксперты научились распознавать дипфейки с 99-процентной точностью