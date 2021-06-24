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Минэкономики повысило максимальные цены на бензин и дизтопливо
23:26 23.06.2021 |
Министерство экономики повысило среднюю стоимость бензинов и дизтоплива, на основании которой рассчитывается предельная розничная цена топлива на АЗС.
Согласно данным на сайте министерства, на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины" средняя стоимость 1 литра бензинов ULSD 10 ppm составляет 25,84 грн за литр, дизтоплива - 22,23 грн за литр.
Таким образом, по сравнению со второй декадой июня, цена бензина повышена на 2 коп., а дизельного топлива - на 14 копеек за литр.
Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 30,84 грн/л, дизтоплива - 29,23 грн/л.
Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании 14 мая принял постановление, которым на период действия карантина для сетей автозаправочных станций устанавливаются предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр). Впоследствии Минэкономики разъяснило, что это ограничение не касается так наываемых "преимальных" марок топлива.
Кроме того, Кабинет министров внес изменения в формулу определения предельной розничной цены бензина и дизельного топлива, включив в нее логистические и другие затраты сетей АЗС, что привело к росту цены примерно на 0,6-07 грн за литр.
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