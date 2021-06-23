Нефть дорожает 23 июня на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации Американским институтом нефти (API) данных о снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7% - до 75,33 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 73,27 доллара за баррель.

Ранее API сообщил, что за неделю по 18 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 7,2 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения только на 3,6 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго США будут опубликованы в среду, прогнозируется снижение показателя на 3,9 миллиона баррелей.

Котировки нефти также поддерживает ситуация на рынке. Постепенное снижение темпов заражения коронавируса в мире и снятие на этом фоне ограничений на передвижения увеличивают спрос на сырье. Предложение при этом остается на том же уровне, на этом фоне аналитики говорят о его недостатке.

"Цены находятся там, где они сейчас из-за ограниченного предложения и здорового восстановления спроса, к которому добавилась задержка решения по ядерной сделке", - прокомментировал агентству Блумберг старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Сунчиль Юнь (Will Sungchil Yun).

Эксперт также отметил, что все внимание нефтяных трейдеров на следующей неделе будет сосредоточено на встрече ОПЕК+.