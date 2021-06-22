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Цены на бензин стабильны, автогаз дешевеет
16:00 22.06.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 22 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подешевел на 1 копейку.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,37 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,32 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,72 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 15,58 гривен за литр (-0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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