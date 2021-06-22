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Цены на нефть продолжают расти 22 июня, Brent выше $75 за баррель впервые за 2 года
08:49 22.06.2021 |
Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется выше $75 за баррель впервые за два года на опасениях, что предложение на нефтяном рынке не сможет удовлетворять повышающийся спрос.
Нефть подорожала более чем на 40% с начала текущего года: восстановление экономик США, Европы и Китая после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, стимулирует рост спроса, несмотря на сохранение сложной эпидемиологической ситуации в ряде других регионах мира.
Восстановление туристического спроса может привести к подъему цены Brent до $100 за баррель в следующем году, прогнозируют эксперты Bank of America.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 КСК во вторник составляет $75,09 за баррель, что на $0,19 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,39 (1,9%) - до $74,9 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,63 за баррель, что на $0,03 (0,04%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $2,02 (2,8%) - до $73,66 за баррель. Срок действия июльских фьючерсов истекает во вторник, более активно торгуемые августовские контракты подорожали в ходе торгов на $0,04 (0,05%) - до $73,16 за баррель.
"Оптимизм в отношении перспектив спрос сейчас довольно высок, и проблема нехватки поставок выходит на первый план", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.
"Если ралли, которые мы наблюдаем в данный момент, пойдет на спад, это будет связано с увеличением поставок", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.
В центре внимания рынка остаются переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, однако результатов, которые могли бы привести к наращиванию Ираном добычи нефти, пока нет.
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