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Стоимость сжиженного газа в оптовом сегменте украинского рынка продолжила снижаться, невзирая на резкий скачек 16 июня
17:21 18.06.2021 |
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».
В Киевской области трейдеры заявляют о снижении рабочих цен в среднем на 500 грн/т. Так, на условиях самовывоза цена продукта колебалась в пределах 21 500-22 000 грн/т.
В то же время, по словам участников рынка, «Укрпалетсистем», дебютировавшая на этой неделе в опте с газом, не отказалась от своей агрессивной ценовой политики и предлагала белорусский продукт с доставкой в Киевской и Житомирской областях по 21 300-21 500 грн/т, а в Коростене на условиях FCA и вовсе по 20 800 грн/т . Эта цена, по данным «А-95», максимально приближенна к себестоимости речицкого TERM-контракта.
Цены реальных сделок в южном регионе опустились на 300 грн/т и колеблются в районе 22 300-22 800 грн/т. В частности, в Одессе «Укртатнафта» озвучивала прайс 22 500 грн/т, но, по словам трейдеров, совершались сделки с традиционным дисконтом в 200 грн/т.
В Харьковской области реальные сделки оценивались на уровне 21 700-22 300 грн/т. В Полтавской области в конце недели рабочие цены составляют 21 200- 21 800 грн/т. В западных регионах цены сократили диапазон к нижнему пределу прошлой недели и составили 22 000-22 500 грн/т.
Напомним, что на аукционе «Укргаздобычи» 17 июня было продано 988 т СУГ по средневзвешенной цене 21 358 грн/т. По данным Консалтинговой группы «A-95», цена в перерасчете на условиях импортного паритета равняется $502/т (без НДС и акциза), что ниже средних импортных цен на около 15$/т.
По оценке трейдеров, на рынке сохраняется избыток ресурса, который оказывает давление на цены, но в среднесрочной перспективе все-таки возможет их рост. «Предпосылки - рост цен на нефть и рост стоимости продукта на внешних рынках, однако на нашем рынке присутствует избыток ресурса, а также высокая конкуренция, которые существенно тормозят этот процесс», - сообщали трейдеры.
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