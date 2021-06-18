Стоимость сжиженного газа в оптовом сегменте украинского рынка продолжила снижаться, невзирая на резкий скачек 16 июня

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

В Киевской области трейдеры заявляют о снижении рабочих цен в среднем на 500 грн/т. Так, на условиях самовывоза цена продукта колебалась в пределах 21 500-22 000 грн/т.

В то же время, по словам участников рынка, «Укрпалетсистем», дебютировавшая на этой неделе в опте с газом, не отказалась от своей агрессивной ценовой политики и предлагала белорусский продукт с доставкой в Киевской и Житомирской областях по 21 300-21 500 грн/т, а в Коростене на условиях FCA и вовсе по 20 800 грн/т . Эта цена, по данным «А-95», максимально приближенна к себестоимости речицкого TERM-контракта.

Цены реальных сделок в южном регионе опустились на 300 грн/т и колеблются в районе 22 300-22 800 грн/т. В частности, в Одессе «Укртатнафта» озвучивала прайс 22 500 грн/т, но, по словам трейдеров, совершались сделки с традиционным дисконтом в 200 грн/т.

В Харьковской области реальные сделки оценивались на уровне 21 700-22 300 грн/т. В Полтавской области в конце недели рабочие цены составляют 21 200- 21 800 грн/т. В западных регионах цены сократили диапазон к нижнему пределу прошлой недели и составили 22 000-22 500 грн/т.

Напомним, что на аукционе «Укргаздобычи» 17 июня было продано 988 т СУГ по средневзвешенной цене 21 358 грн/т. По данным Консалтинговой группы «A-95», цена в перерасчете на условиях импортного паритета равняется $502/т (без НДС и акциза), что ниже средних импортных цен на около 15$/т.

По оценке трейдеров, на рынке сохраняется избыток ресурса, который оказывает давление на цены, но в среднесрочной перспективе все-таки возможет их рост. «Предпосылки - рост цен на нефть и рост стоимости продукта на внешних рынках, однако на нашем рынке присутствует избыток ресурса, а также высокая конкуренция, которые существенно тормозят этот процесс», - сообщали трейдеры.

